BENZİN-MOTORİN FİYATI SON DAKİKA: Ramazan Bayramı'nın ardından akaryakıta indirim geliyor: İşte 24 Nisan 2023 benzin ve motorin fiyatları...

Benzin ve motorin fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri merak konusu olurken İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel akaryakıt fiyatları araştırılmaya başlandı. 11 Nisan’da 67 kuruş zamlanan motorin 91 kuruş gerilemişti. 5 Nisan’da 1.12 TL artan benzin fiyatları son indirim ile 1.21 TL düşmüştü. Şimdi ise mazot fiyatına indirim bekleniyor. İşte,24 Nisan 2023 Pazartesi günü benzin ve motorin fiyatları...

MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR

Motorin fiyatına salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 47 kuruş indirim bekleniyor.

Benzin grubunda ise bir fiyat değişikliği beklentisi bulunmuyor.

İSTANBUL'DA MOTORİN VE BENZİN NE KADAR OLDU?

İstanbul benzin fiyatı: 21.25 TL

İstanbul motorin fiyatı: 20.18 TL

ANKARA'DA MOTORİN VE BENZİN FİYATLARI

Ankara benzin fiyatı: 21.60 TL

Ankara motorin fiyatı: 20.54 TL

İZMİR'DE AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM

İzmir benzin fiyatı: 21.56 TL

İzmir motorin fiyatı: 20.61 TL



