BENZİN-MOTORİN FİYATI SON DAKİKA: Ramazan Bayramı'nın ardından akaryakıta indirim geliyor: İşte 24 Nisan 2023 benzin ve motorin fiyatları...

Benzin ve motorin fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri merak konusu olurken İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel akaryakıt fiyatları araştırılmaya başlandı. 11 Nisan’da 67 kuruş zamlanan motorin 91 kuruş gerilemişti. 5 Nisan’da 1.12 TL artan benzin fiyatları son indirim ile 1.21 TL düşmüştü. Şimdi ise mazot fiyatına indirim bekleniyor. İşte,24 Nisan 2023 Pazartesi günü benzin ve motorin fiyatları...
Motorin fiyatına salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 47 kuruş indirim bekleniyor.
Benzin grubunda ise bir fiyat değişikliği beklentisi bulunmuyor.
İstanbul benzin fiyatı: 21.25 TL
İstanbul motorin fiyatı: 20.18 TL
Ankara benzin fiyatı: 21.60 TL
Ankara motorin fiyatı: 20.54 TL
İzmir benzin fiyatı: 21.56 TL
İzmir motorin fiyatı: 20.61 TL