FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Benzin, motorin ve LPG indirimi 2021... EPGİS duyurdu: indirim var mı, pompaya ne zaman yansıyacak?

Benzin, motorin ve LPG indirimi 2021... EPGİS duyurdu: indirim var mı, pompaya ne zaman yansıyacak?

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.02.2021 09:24 | Son Güncelleme

Akaryakıt fiyatlarında ÖTV karşılanma oranlarına ilişkin açıklamaların "büyük indirim" olarak haberleştirildiğini belirten Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, "Bu haberlerle tüketiciler yanıltılmaya çalışılıyor. Pompa fiyatına yansıyacak değişiklikleri vatandaşlarımızla düzenli olarak paylaşıyoruz." dedi.

Benzin, motorin ve LPG indirimi 2021... EPGİS duyurdu: indirim var mı, pompaya ne zaman yansıyacak?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, akaryakıtta olası indirimlerin fiyatlara yansıması için fiyatlarda önce eşel mobil sistemi ile ÖTV’den karşılanma miktarlarının altına inilmesi gerektiğini söyledi.

EPGİS'in akaryakıt fiyatlarında ÖTV karşılanma oranlarına ilişkin yaptığı açıklamaların "büyük indirim" şeklinde haberleştirildiğini belirten Aktaş, "Bu haberlerle tüketiciler yanıltılmaya çalışılıyor. Pompa fiyatına yansıyacak değişiklikleri vatandaşlarımızla düzenli olarak paylaşıyoruz. Devlet, eşel mobil sistemiyle petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişikliklerden kaynaklı pompa satış fiyatı yükselişlerini, ÖTV’nin eş oranda düşürülmesi yoluyla sınırladı. Bu mekanizma ile fiyatlardaki yükseliş, gerçek satış fiyatı içindeki ÖTV miktarından düşülerek pompa satış fiyatı sabit tutuluyor." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O kent 6 kez sallandı! Evlerine girmeye korkuyorlar O kent 6 kez sallandı! Evlerine girmeye korkuyorlar
İşte güncel banka çalışma saatleri!İşte güncel banka çalışma saatleri!
Ebelerin maaş zammı ne kadar olacak? Ebelerin maaş zammı ne kadar olacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Kayseri'de 6 deprem!
Kayseri'de 6 deprem!
900 bin liralık rüşveti geri çeviren polisler ödüllendirildi
900 bin liralık rüşveti geri çeviren polisler ödüllendirildi
ÖTV zammı Resmi Gazete'de yayımlandı!
ÖTV zammı Resmi Gazete'de yayımlandı!
Gram altın düşüşte!
Gram altın düşüşte!
Gram altında 439 lira beklentisi!
Gram altında 439 lira beklentisi!
Şubat maaşı AGİ hesaplama!
Şubat maaşı AGİ hesaplama!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!
2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!
Elon Musk'ın Bitcoin paylaşımı olay oldu
Elon Musk'ın Bitcoin paylaşımı olay oldu
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
İBB toplantısında oy birliğiyle kabul edildi! Yüzde 44 zam
İBB toplantısında oy birliğiyle kabul edildi! Yüzde 44 zam
Benzine indirim ne zaman gelecek?
Benzine indirim ne zaman gelecek?
Fed faiz kararını açıkladı
Fed faiz kararını açıkladı
Okuyucu Yorumları 5 yorum
dolar yükselirken hemen zam oluyor da dolar düşerken neden indirimler hemen yansımıyor.
Bir bahane bulunur, indirime sıra gelmez. Ya kur atak yapar ya ham petrol. Her şey iyi gitse bile tam indirim olacağı sırada vergi subvansiyonları yeniden düzenlenir :(
bu işten bişey anlayan varmı?
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Altın sert düştü! Gram altın ne kadar oldu?
Altın sert düştü!
Son dakika! Bakan Pekcan duyurdu: Tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracatı
Ocak ayında rekor kırıldı! En yüksek...
Bankaların kredi faiz oranları 2 Şubat 2021... Ziraat, Vakıfbank, Akbank, TEB, İş ve Halkbank ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları!
Konut kredi faiz oranları düştü!
Merkez Bankası'ndan hükümete enflasyon mektubu
Merkez Bankası'ndan hükümete enflasyon mektubu
SGK prim yapılandırma ödeme 2021: SGK borç yapılandırma tarihi uzatıldı mı, ne zaman bitti? SGK yapılandırma nasıl yapılır, son durum nedir?
SGK prim yapılandırma başvurusu bitti!
İşsizlik maaşı ne zaman yatacak 2021? Ocak ayı işsizlik maaşı ne zaman ödenecek?
İşsizlik maaşı ne zaman yatacak?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.