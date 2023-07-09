Benzin, motorin ve LPG'ye KDV zammı! Araç sahiplerinin tadı tuzu kaçacak! Depoları hemen doldurun

Benzin, motorin ve LPG ile ilgili zam ve indirim haberleri yakından takip ediliyor. KDV zammı sebebiyle benzin fiyatı 40 kuruş, motorin fiyatı 38 kuruş, LPG'de ise 15 kuruş yükselecek. İşte 10 Temmuz 2023 Pazartesi günü itibarıyla geçerli olacak zamlı benzin, motorin ve LPG fiyatları...

AKARYAKITA KDV ZAMMI

Akaryakıt fiyatları bu gece Katma Değer Vergisi (KDV) zammı nedeniyle güncelleniyor.

Zam bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

KDV'nin yüzde 18'den yüzde 20'ye çıkarılması sonrası benzinin fiyatı 40 kuruş, motorinin fiyatı 38 kuruş, LPG ise 15 kuruş zamlandı.

KDV ZAMMI SONRASI BENZİN NE KADAR, KAÇ TL?

İstanbul'da benzin fiyatı: 26,65 TL

Ankara'da benzin fiyatı: 27,13 TL

İzmir'de benzin fiyatı: 27,16 TL

MOTORİN NE KADAR OLDU?

İstanbul'da motorin fiyatı: 25,20 TL

Ankara'da motorin fiyatı: 25,67 TL

İzmir'de motorin fiyatı 25,79 TL

KDV ARTIŞINDAN LPG DE NASİBİNİ ALDI

KDV artışından LPG fiyatları da etkilendi. LPG grubuna yüzde 15 zam yapıldı.

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (ÖTV) ZAMMI DA GELECEK

Akaryakıt ürünlerinden alınan Özel Tüketim Vergisi’ne (ÖTV) 6 ayda bir üretici enflasyonu oranında zam gelmesini öngören teklifi bu hafta başında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmuştu.

Teklifin yasalaşması sonrası benzin, motorin ve LPG'ye bir de ÖTV zammı gelecek.



