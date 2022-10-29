Benzin ne kadar, motorin kaç TL? 29 Ekim 2022 güncel benzin ve motorin fiyatları!

Benzin ve motorin fiyatları özellikle araç sahipleri tarafından sıklıkla aratılan konular arasında bulunuyor. Bilindiği üzere Merkez Bankası’nın Ağustos ayında faiz indirimlerine devam etmeye başlamasıyla 18,60’lı seviyelerin üzerine çıkarak rekor kıran dolar/TL kuru da akaryakıt fiyatlarının yüksek kalmasına sebep oluyor. Benzin fiyatlarına 15 Ekim'de gelen zammın ardından 21 Ekim'de indirim yapılmıştı. Peki, Benzin ne kadar, motorin kaç TL? İstanbul, İzmir, Ankara 29 Ekim benzin ve motorin fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 29 EKİM 2022

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20.65 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 26,39 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,73 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20.64 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 26,39 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,98 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 29 EKİM 2022

Ankara'da benzin litre fiyatı 20.79 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 26,44 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 11 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 29 EKİM 2022

İzmir'de benzin litre fiyatı 20.78 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 26,48 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 10,73 TL

