FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Benzin ne kadar? Motorin kaç TL oldu? 19 Ekim 2022 Çarşamba İstanbul, Ankara, İzmir'de güncel motorin ve benzin fiyatları!

Benzin ne kadar? Motorin kaç TL oldu? 19 Ekim 2022 Çarşamba İstanbul, Ankara, İzmir'de güncel motorin ve benzin fiyatları!

19.10.2022 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin ne kadar, sorusunun yanıtı merak konusu olurken haftanın üçüncü gününde başta İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan birçok kişi güncel akaryakıt fiyatlarını arama motorlarında sorgulamaya başladı. 19 Ekim 2022 Çarşamba günü akaryakıt fiyatlarında son durum merak edildi. Motorin de dahil olmak üzere akaryakıt fiyatları indirim ya da zam haberleri ile vatandaşların gündeminde. Peki, benzin ne kadar? Motorin kaç TL? İşte 19 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir'de güncel motorin ve benzin fiyatları..

Benzin ne kadar? Motorin kaç TL oldu? 19 Ekim 2022 Çarşamba İstanbul, Ankara, İzmir'de güncel motorin ve benzin fiyatları!

Benzin ve motorin fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri son aylarda özellikle dolar kurunun da etkisiyle bir hayli yükselen akaryakıt fiyatları sebebiyle yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere petroldeki iniş çıkışlar da akaryakıt fiyatlarına yön veriyor. Peki, benzin ne kadar? Motorin kaç TL? 19 Ekim 2022 İstanbul, Ankara, İzmir'de güncel motorin ve benzin fiyatları ile konuya ilişkin detaylar haberimizde...

benzin

19 EKİM GÜNCEL MOTORİN VE BENZİN FİYATLARI

Benzin ve motorin başta olmak üzere akaryakıt fiyatları için indirim ve zam haberleri milyonlarca sürücü tarafından yakından takip ediliyor.

Savaş sonrası döviz kurlarındaki yükselme ile 30 lirayı gören motorin fiyatları benzin fiyatlarını sollamış durumda.

İşte güncel benzin ve motorin fiyatları...

benzin

İSTANBUL'DA BENZİN VE MOTORİN NE KADAR, KAÇ TL?

Ekran görüntüsü 2022-10-16 082234

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20.63 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 27,43 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,73 TL

ANKARA'DA BENZİN VE MOTORİN NE KADAR, KAÇ TL?

Ekran görüntüsü 2022-10-16 082310

Ankara'da benzin litre fiyatı 20.77 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 27,55 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 11 TL

İZMİR'DE BENZİN VE MOTORİN NE KADAR, KAÇ TL?

Ekran görüntüsü 2022-10-16 082250

İzmir'de benzin litre fiyatı 20.76 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 27,52 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 10,73 TL

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ocak 2023 zammı ile yeni asgari ücret hesabı başladı! Ocak 2023 zammı ile yeni asgari ücret hesabı başladı!
Otomobilde ÖTV indirimi gelecek mi? 2023 bütçesi...Otomobilde ÖTV indirimi gelecek mi? 2023 bütçesi...
Sıfır ve ikinci el arabada yeni adres Ticaret Bakanlığı olduSıfır ve ikinci el arabada yeni adres Ticaret Bakanlığı oldu
Anahtar Kelimeler:
Ankara İstanbul İzmir benzin motorin Zam Benzin fiyatları Motorin fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Dünya Şampiyonu' sporcumuz Derya Ceren Çağlıyan'dan Türk bayraklı yanıt! Nezaket dışı hamleyi böyle önledi... Ödül törenine damga vurdu

'Dünya Şampiyonu' sporcumuz Derya Ceren Çağlıyan'dan Türk bayraklı yanıt! Nezaket dışı hamleyi böyle önledi... Ödül törenine damga vurdu

"Bakan'dan alınan bilgiye göre..." Asgari ücrette tüm hesaplar değişti

"Bakan'dan alınan bilgiye göre..." Asgari ücrette tüm hesaplar değişti

Banka promosyonu iade edilebilir! Emekliler dikkat

Banka promosyonu iade edilebilir! Emekliler dikkat

Salah ile Guardiola'nın konuşmaları ortaya çıktı! Teknolojide son nokta...

Salah ile Guardiola'nın konuşmaları ortaya çıktı! Teknolojide son nokta...

EYT sonrası 92 bin TL fark kazanabilirsiniz! Bu hesabı ezberleyin

EYT sonrası 92 bin TL fark kazanabilirsiniz! Bu hesabı ezberleyin

Otomobilde ÖTV indirimi gelecek mi? 2023 bütçesi...

Otomobilde ÖTV indirimi gelecek mi? 2023 bütçesi...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Prostat kanserine kalkan oluyor: Haftada iki porsiyon tüketin!

Prostat kanserine kalkan oluyor: Haftada iki porsiyon tüketin!

Boşanma davasında 'çıplak fotoğraf albümü skandalı'!

Boşanma davasında 'çıplak fotoğraf albümü skandalı'!

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Hızlı hareket etmeye hazır olun!

Hızlı hareket etmeye hazır olun!

Sosyal hayatınızı değiştirme vakti geldi

Sosyal hayatınızı değiştirme vakti geldi

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.