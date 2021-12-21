Benzin ve mazot fiyatları düşer mi? Aralık 2021 benzin ve mazot fiyatları ne zaman düşecek?

Son dönemde artan döviz kurları benzin mazot ve LPG'de fiyatlara zam olarak yansımaktaydı. Ancak döviz kurlarında yaşanan düşüş sonrası zamların uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. Daha önce 21 Aralık gecesi artış yaşanacağı açıklanmıştı fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası döviz fiyatlarında büyük düşüş yaşandı. Peki benzin ve mazot fiyatları düşer mi?

BENZİN VE MAZOT FİYATLARI DÜŞER Mİ?

Aracı olan ve araç kullanan vatandaşlar tarafından benzin ve mazot fiyatları yoğun olarak araştırıyor. Döviz fiyatlarının düşmesinin ardından 21 Aralık'ta geçerli olacak benzin, motorin ve LPG zamları iptal edilmiş oldu. EPDK yaptığı duyuruda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonradsı dövizde yaşanan düşüş nedeniyle zamların iptal edildiğini açıkladı.

Benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 66, motorine 55 ve LPG'ye 57 kuruş zam yapılacağı beklenmekteydi. Fakat EPDK 21 Aralık'ta geçerli olacak akaryakıt zamları iptal edildi. EPDK tarafından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın bugün açıkladığı ekonomik tedbirlerin ardından dövizde yaşanan düşüş sebebiyle akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren yapılacak artışlar, sektörümüzün desteği ile durdurulmuştur." ifadelerine yer verildi.

İşte EPDK'dan yapılan açıklamanın tam metni:



"Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün açıkladığı ekonomik tedbirlerin ardından dövizde yaşanan düşüş sebebiyle akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren yapılacak artışlar, sektörümüzün desteği ile durdurulmuştur.

Bilindiği üzere akaryakıt fiyatlarında en belirleyici unsur petrol fiyatları ve döviz hareketleridir.

Dövizde yaşanan düşüş en kısa süre içerisinde pompa fiyatlarına da yansıyacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ekonomik tedbirlere destek veren tüm sektör temsilcilerimize kurum olarak teşekkür ederiz."



