Benzin ve mazot fiyatlarında indirim olacak mı? 24 Temmuz benzin, mazot, LPG fiyatları ne kadar? İşte güncel akaryakıt fiyatları!

Benzin ve mazot fiyatları için brent petroldeki hareketlilik belirleyici rol oynuyor. Brent petrolün varilinde yaşanan düşüş benzin ve mazot fiyatlarını doğrudan aşağı çekerken, yeni bir indirim beklentisi gündeme geldi. Bunun üzerine vatandaşlar, 24 Temmuz akaryakıt, mazot, LPG, motorin, benzin fiyatları ne kadar, benzinin litresi kaç TL, indirim gelir mi gibi sorulara yanıt arıyor. İşte güncel veriler ışığında İzmir, Ankara ve İstanbul benzin fiyatları listesi!

BENZİN FİYATLARINA YENİ İNDİRİM GELİR Mİ?

Brent petrol piyasasındaki dalgalanmalar ile benzin ve motorin fiyatları da sürekli olarak değişim gösteriyor. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre bu gece yarısından itibaren benzin fiyatı için 96 kuruş indirim bekleniyor.

Haftaya yükselişle 106 dolar seviyesinde başlayan Brent petrol hafta sonuna doğru 100 dolara yaklaştı. 26 Temmuz Salı günü geçerli olması beklenen 92 kuruşluk motorin indirimi de gündem konusu oldu. Beklenen indirimin gelmesi halinde motorinin litre fiyatı İstanbul'da 24,51 liraya düşecek.

İSTANBUL'DA MAZOT VE BENZİN FİYATI NE KADAR OLDU?

İstanbul'da benzin fiyatı: 22.72 TL

İstanbul'da mazot (motorin) litre fiyatı: 25.43 TL

ANKARA'DA MAZOT VE BENZİN FİYATI NE KADAR OLDU?

Ankara'da benzin litre fiyatı: 22.84 TL

Ankara'da mazot (motorin) litre fiyatı: 25.54 TL

İZMİR'DE MAZOT VE BENZİN FİYATI NE KADAR OLDU?

İzmir'de Benzin litre fiyatı: 22.83 TL

İzmir'de mazot (motorin) litre fiyatı: 25.55 TL

