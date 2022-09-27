BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI GÜNCEL! 27 Eylül benzin litre fiyatı ne kadar, indirim ne zaman gelecek? Motorin kaç TL? 27 Eylül 2022 Salı güncel akaryakıt fiyatları!

Benzin ve motorin fiyatları petrol fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle 27 Eylül 2022 Salı günü de merak konusu oldu. Akaryakıt fiyatlarında artış veya düşüş olup olmadığını öğrenmek isteyenler internette araştırma yapıyor. Peki, 27 Eylül motorin litre fiyatı ne kadar, indirim mi gelecek, ne zaman? Benzin kaç TL? 27 Eylül 2022 Salı gününün güncel benzin ve motorin fiyatları haberimizde...
Petrol fiyatları son 9 ayın en dip seviyesine indi. Benzin ve motorin fiyatlarında indirim beklentisi oluştu.
Petrolde yukarı yönlü harekete neden olacak yeni bir haber akışı olmadığı takdirde; yaşanan bu düşüşün sürmesi durumunda benzin ve mazot fiyatı başta olmak akaryakıt fiyatları için yeni indirimlerin pompaya yansıması bekleniyor.
Benzin: 19,23 TL
Motorin: 23 lira 7 kuruş
LPG: 10,62 – 11,07 TL
Benzin: 19,34 TL
Motorin: 23 lira 18 kuruş
LPG: 10,94 TL
Benzin: 19,34 TL
Motorin: 23 lira 2 kuruş
LPG: 10,74 TL
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