Benzin ve motorin fiyatları uçtu! İran-İsrail savaşı akaryakıt fiyatlarını etkiledi, litresi 50 TL'yi geçecek

İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan gerginliğe bağlı olarak petrol fiyatlarının yükselmesi de akaryatkıt fiyatlarına arka arkaya zam gelmesine neden oldu.

İsrail-İran arasındaki şiddetli çatışmaların ardından brent petrolün varil fiyatı 76 dolara kadar çıktıktan sonra 73 dolarda dengelendi. Bu gelişme sonrası akaryakıta peş peşe zamlar geldi.

PEŞ PEŞE ZAMLAR GELDİ!

Yeni zamlar sonunda motorinin fiyatı birçok şehirde 50 TL’yi geçecek.

13 Haziran Cuma günü benzine 1 lira 47 kuruş, 14 Haziran Cumartesi günü ise motorine 1 lira 47 kuruş zam gelmişti. Bu gece yarısı itibarıyla akaryakıta bir zam daha geliyor.

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre; 17 Haziran Salı gününden geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatı 1 lira 70 kuruş artacak. Zammın ardından benzinde olduğu gibi motorinin fiyatı da birçok şehirde 50 lirayı aşacak.