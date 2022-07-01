Benzin ve motorin fiyatlarına indirim mi geldi? 1 Temmuz 2022 Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?

Araç sahipleri güncel akaryakıt fiyatlarını ilgiyle takip ediyor. 16 ve 17 Haziran günlerinde motorine peş peşe zam uygulanmış ve motorin fiyatları 30 TL'yi aşmıştı. Sonrasında 16 lira seviyelerine kadar gerilemiş olan dolar ile birlikte motorin indirimi de arka arkaya geldi. Peki benzin fiyatları ne kadar oldu?
16 ve 17 Haziran'da yapılan zammın sonrasında motorin fiyatları 30 TL'yi aşmıştı. Benzin ve motorinde zam veya indirim olup olmadığı merak edildi. Piyasalarda yaşanan gerilemeyle beraber 28 Haziran'ı 29 Haziran'a bağlayan gece yarısında geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 2,50 lira indirim uygulandı.
Bu indirim sonrası 29 Haziran gece yarısı itibariyle geçerli olmak üzere 84 kuruş indirim daha uygulandı. Yeni indirimin fiyatlara yansımasıyla beraber arka arkaya iki günde yapılan indirim toplamda 3 lira 34 kuruş olarak gerçekleşti.
Anadolu Yakası'nda:
İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 27.26 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin (mazot) litre fiyatı: 26,61 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda LPG litre fiyatı: 11.97TL
Avrupa Yakası'nda:
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 27,25 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 26,59 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG litre fiyatı: 12,42 TL
Ankara'da benzin litre fiyatı 27,35 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı 26,70 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı 12,29 TL
İzmir'de benzin litre fiyatı 27.37 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı 26,75 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı 12,09 TL
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