Benzin ve motorin fiyatlarına indirim mi geldi? 1 Temmuz 2022 Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?

Araç sahipleri güncel akaryakıt fiyatlarını ilgiyle takip ediyor. 16 ve 17 Haziran günlerinde motorine peş peşe zam uygulanmış ve motorin fiyatları 30 TL'yi aşmıştı. Sonrasında 16 lira seviyelerine kadar gerilemiş olan dolar ile birlikte motorin indirimi de arka arkaya geldi. Peki benzin fiyatları ne kadar oldu?

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARINA İNDİRİM Mİ GELDİ?

16 ve 17 Haziran'da yapılan zammın sonrasında motorin fiyatları 30 TL'yi aşmıştı. Benzin ve motorinde zam veya indirim olup olmadığı merak edildi. Piyasalarda yaşanan gerilemeyle beraber 28 Haziran'ı 29 Haziran'a bağlayan gece yarısında geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 2,50 lira indirim uygulandı.

Bu indirim sonrası 29 Haziran gece yarısı itibariyle geçerli olmak üzere 84 kuruş indirim daha uygulandı. Yeni indirimin fiyatlara yansımasıyla beraber arka arkaya iki günde yapılan indirim toplamda 3 lira 34 kuruş olarak gerçekleşti.

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

Anadolu Yakası'nda:



İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 27.26 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin (mazot) litre fiyatı: 26,61 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda LPG litre fiyatı: 11.97TL

Avrupa Yakası'nda:



İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 27,25 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 26,59 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG litre fiyatı: 12,42 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 27,35 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 26,70 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 12,29 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı 27.37 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 26,75 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 12,09 TL



