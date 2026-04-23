FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Benzin ve motorin fiyatlarındaki son durum! Tabela değişti

Akaryakıta gelen peş peşe zamların ardından gece yarısı itibarıyla tabelaya indirim yansıdı. 23 Nisan 2026 güncel motorin, benzin ve otogaz fiyatları…

Rümeysa Ezgi Sivritepe
Akaryakıta gece yarısı itibarıyla indirim geldi. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği motorin, benzin ve otogaz fiyatlarındaki güncel durum yakından takip ediliyor. Uzun süredir yüksek seyreden fiyatlar sonrası motorin litre fiyatı yeniden 70 TL’nin altına geriledi.
Gece yarısı itibarıyla yapılan 2,33 TL’lik indirimin tamamı pompa fiyatlarına yansıtıldı.

DOĞRUDAN TABELAYA YANSIDI

Sektörde beklenti indirimin yüzde 75'inin eşel mobil tarafında kalarak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) farkına sayılması, sadece %25'inin tüketiciye indirim olarak yansıması yönündeydi. Ancak bu kez 2.33 TL’lik düşüşün tamamı doğrudan fiyatlara dahil edildi.
70 TL’NİN ALTINA GERİLEDİ

Yapılan indirimle birlikte motorinin litre fiyatı, haftalar sonra yeniden 70 TL seviyesinin altına indi.

İŞTE AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL (AVRUPA)
BENZİN: 62.76 TL/LT
MOTORİN: 69.35 TL/LT
İSTANBUL (ANADOLU)
BENZİN: 62.62 TL/LT
MOTORİN: 69.21 TL/LT

ANKARA
BENZİN: 63.73 TL/LT
MOTORİN: 70.47 TL/LT
İZMİR
BENZİN: 64.01 TL/LT
MOTORİN: 70.75 TL/LT

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatlarıÇeyrek altın ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları
Brent petrolün varil fiyatı belli oldu (23 Nisan 2026)Brent petrolün varil fiyatı belli oldu (23 Nisan 2026)

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
69.3
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
62.73
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
41.11
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
56.04
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
43.44
Gazyağı
82.37
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin akaryakıt istasyonu Akaryakıt akaryakıt fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Doğum izni ve 15 yaş altına sosyal medya yasağı Meclis'te kabul edilerek yasalaştı

Doğum izni ve 15 yaş altına sosyal medya yasağı Meclis'te kabul edilerek yasalaştı

Üsküdar'da tartıştığı anne ve babasını silahla öldürüp intihar etti

Üsküdar'da tartıştığı anne ve babasını silahla öldürüp intihar etti

(Özet) Galatasaray - Natura Dünyası Gençlerbirliği Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - Natura Dünyası Gençlerbirliği Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

İbrahim Tatlıses’in torunundan olay iddia: "Yoğun bakımdayken eğlenceye gitti"

İbrahim Tatlıses’in torunundan olay iddia: "Yoğun bakımdayken eğlenceye gitti"

ŞOK'a para sayma makinesi geliyor!

ŞOK'a para sayma makinesi geliyor!

TOKİ'den mesaj geldi: İstanbul'da 500 bin konut kurasının çekileceği saat belli oldu

TOKİ'den mesaj geldi: İstanbul'da 500 bin konut kurasının çekileceği saat belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.