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Benzin ve motorin için iyi haber! Petrol fiyatı tahminleri değişti: 7 dolar birden ucuzlayabilir…

10.05.2023 07:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin fiyatı ve motorin fiyatları başta olmak üzere akaryakıt fiyatları üzerinde etkili petrol için ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Enerji Bilgi İdaresi’nden (EIA) yeni bir rapor yayımlandı. Buna göre EIA küresel petrol talebi için büyüme tahminini yükseltti. Ancak Brent petrol ve Batı Teksas petrolleri için fiyat tahminlerini düşürdü.

Benzin ve motorin için iyi haber! Petrol fiyatı tahminleri değişti: 7 dolar birden ucuzlayabilir…

EIA yayınladığı aylık tahmin raporunda, küresel petrol talebi için 2023 büyüme beklentisini 120 bin varil/gün artırarak 1,56 milyon varil/güne çıkardı. Ancak IEA, 2024 için küresel petrol talebi büyüme beklentisini 130 bin varil/gün azaltarak 1,72 milyon varil/güne indirdi.

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ABD’NİN PETROL ÜRETİMİ ARTACAK

ABD'nin ham petrol üretiminin bu yıl yüzde 5 civarında artacağını, aynı dönemde akaryakıt talebinin yüzde 1 yükseleceğin öngörüldü. ABD'nin üretiminin 2023 yılında yüzde 5,1 artarak 12,53 milyon varil/gün olacağını tahmin eden EIA, 2024 yılında üretimin yüzde 1,3 daha artarak 12,69 milyon varil/gün seviyesine çıkmasını beklediğini bildirdi.

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ABD'nin toplam günlük petrol taketiminin ise 2023 yılında yüzde 1 artardak 20,5 milyon varil, 2024 yılında yüzde 1,4 yükselerek 20,8 milyon varil olması bekleniyor.

PETROL FİYATI TAHMİNLERİ AŞAĞI ÇEKİLDİ

EIA, 2023 yılı için Brent petrolünde ortalama fiyat tahminini 85,01 dolardan 78,68 dolara düşürürken, Batı Teksas için beklentisini de 79,24 dolardan 73,62 dolara çekti.


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