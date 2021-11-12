Petrol Sanayi Derneği(PETDER) verilerine göre, benzin satışları yıllık yüzde 25,84 artışla 390 bin 116 Metreküp oldu.

Aynı ayda motorin satışları yüzde 4,29 artışla 2 milyon 927 bin 360 metreküp olarak gerçekleşti.

Fuel oil satışları yüzde 28,77 düşüşle 15 bin 187 ton olurken, gazyağı satışları yüzde 14,11 artışla 275 M3 seviyesine geriledi.

Otogaz satışlarının yüzde 13,50 artışla 315 bin 774 ton olduğu belirtildi.

YILIN İLK 9 AYINDA ARTIŞ YAŞANDI

Yılın ilk 9 ayında benzin ve motorin satışlarında artış yaşandı. Benzin satışları yüzde 21,73 artışla 2 milyon 787,9 bin metreküp olurken, motorin satışları yüzde 10,49 artışla 23 milyon 322 bin metreküp seviyesine ulaştı.

Fuel oil satışları yüzde 25,08 düşüşle 103 bin 515 ton, gazyağı satışları yüzde 17,51 düşüşle bin 498 metreküp, otogaz satışları ise yüzde 8,80 artışla 2 milyon 372,7 bin ton olarak gerçekleşti.

