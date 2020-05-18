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Benzin ve motorine büyük zam yolda

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.05.2020 11:52 | Son Güncelleme

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 8 kuruş, benzinde 13 kuruş artış bekleniyor.

Benzin ve motorine büyük zam yolda

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 8 kuruş, benzinde 13 kuruş artış bekleniyor..

EPGİS'in zamları akşam saatlerinde açıklaması bekleniyor.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
hahahahahaah yemin ederim aklımızla dalga geçiyorlar. yasak bitti indirim oldu bindirim :))
gec kalmışlardı zaten
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