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Benzin ve motorine indirim mi geldi? 9 Ağustos 2022 benzin, mazot, motorin ve akaryakıt fiyatları ne kadar?

09.08.2022 19:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brent petrolde yaşanan düşüş sonrası akaryakıt ve benzin fiyatları da etkileniyor. Yeni alınan karara göre 10 Ağustos Çarşamba gününden geçerli olmak üzere akaryakıtta 1,00 TL fiyat indirimi beklenmekte. Peki 9 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir benzin, mazot, motorin fiyatları ne kadar? İşte güncel akaryakıt fiyatları listesi...

Benzin ve motorine indirim mi geldi? 9 Ağustos 2022 benzin, mazot, motorin ve akaryakıt fiyatları ne kadar?

Petrol fiyatlarında meydana gelen geri çekilmenin ardından benzin ve mazot fiyatı başta olmak üzere akaryakıt pompa fiyatları için düşüş beklentisi oluştu. İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan vatandaşlar güncel zamlı akaryakıt fiyatlarını araştırıyor. Bu doğrultuda anlık durumu takip etmek isteyenler 9 Ağustos 2022 mazot, LPG, motorin, benzin fiyatları ne kadar oldu, 1 litre benzin kaç para sorusuna yanıt arıyor. İşte güncel akaryakıt benzin fiyatları...

BENZİN FİYATLARINA İNDİRİM Mİ GELDİ?

İşte akaryakıt ve benzine gelen zamların ardından güncel fiyat listesi;

10 Ağustos Çarşamba gününden geçerli olmak üzere 1,00 TL fiyat indirimi bekleniyor. Akaryakıt fiyatlarında yaşanan artışla birlikte güncel rakamlar şu şekilde;

Benzin fiyatları;

İstanbul'da 20,04 TL

Ankara'da 20,16 TL

İzmir'de 20,14

Motorin fiyatları;

İstanbul'da 23,41 TL

Ankara'da 23,50 TL

İzmir'de 23,51

İndirim sonrası motorin fiyatları 1 TL daha ucuza satılacak.

MAZOT FİYATINA İNDİRİM GELECEK Mİ?

Sektör temsilcilerinden alınmış olan bilgiye göre; motorin grubunda 10 Ağustos Çarşamba gününden geçerli olmak üzere 1,00 TL fiyat indirimi bekleniyor. Benzin grubunda ise şimdilik bir fiyat değişikliği beklentisi bulunmuyor.

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Anahtar Kelimeler:
benzin fiyatı
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