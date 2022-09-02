Benzin ve motorine indirim mi geliyor? Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?

Benzin ve motorine indirim gelip gelmediği merak edildi. Son gelişmelere göre Cuma gecesinden itibaren geçerli olacak indirimde benzin litre fiyatına 1 lira 50 kuruş indirim uygulanacak. İşte indirimin detayları...

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM Mİ GELİYOR?

Akaryakıt sektörü kaynaklarının aktardığına göre, Cuma gecesinden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 1 lira 50 kuruş indirim olacak. Motorinin litre fiyatında da 2 lira 42 kuruş düşüş olacak.

İndirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 18,63TL'ye, Ankara'da 18,75 TL'ye, İzmir'de 18,75 TL'ye gerileyecek.

İndirimin ardından motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 24,46 TL'ye, Ankara'da 24,55 TL'ye, İzmir'de 24,56 TL'ye gerileyecek. Avrupa'da enerji kriziyle birlikte dizele talebin artması motorin fiyatlarını yükseltti.

