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Benzin ve motorine indirim mi geliyor? Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?

02.09.2022 01:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son gelişmeler sonrası benzin ve motorine indirim gelip gelmediği merak edildi. Akaryakıt fiyatlarında yaşanan dalgalanma sürerken benzin ve motorin için indirim haberi geldi. Yapılan fiyat güncellenmesinin Cuma günü itibariyle geçerli olması bekleniyor. Peki benzin ve motorine ne kadar indirim gelecek? İşte merak edilenler...

Benzin ve motorine indirim mi geliyor? Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?

Benzin ve motorine indirim gelip gelmediği merak edildi. Son gelişmelere göre Cuma gecesinden itibaren geçerli olacak indirimde benzin litre fiyatına 1 lira 50 kuruş indirim uygulanacak. İşte indirimin detayları...

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM Mİ GELİYOR?

Akaryakıt sektörü kaynaklarının aktardığına göre, Cuma gecesinden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 1 lira 50 kuruş indirim olacak. Motorinin litre fiyatında da 2 lira 42 kuruş düşüş olacak.

İndirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 18,63TL'ye, Ankara'da 18,75 TL'ye, İzmir'de 18,75 TL'ye gerileyecek.

İndirimin ardından motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 24,46 TL'ye, Ankara'da 24,55 TL'ye, İzmir'de 24,56 TL'ye gerileyecek. Avrupa'da enerji kriziyle birlikte dizele talebin artması motorin fiyatlarını yükseltti.

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Anahtar Kelimeler:
benzin motorin
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