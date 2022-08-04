BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM VAR MI? 4 Ağustos benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin kaç lira? Güncel fiyatlar!

Benzin fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Akaryakıt fiyatları ile ilgili indirim ve zam haberleri sebebiyle güncel fiyatlar her gün araştırılıyor. Peki Benzin ve motorine indirim var mı? 4 Ağustos benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin kaç lira? Detaylar haberimizde...

BENZİN NE KADAR?

İstanbul: 22,23 TL

Ankara: 22,38 TL

İzmir: 22,38 TL

MOTORİN NE KADAR, KAÇ TL?

Motorin

İstanbul: 24,51

Ankara: 24,64

İzmir 24,64

LPG NE KADAR OLDU?

30 kuruşluk son zam sonrası İstanbul'da otogaz fiyatı 11,35 kuruş oldu. Ankara'da ise litre fiyatı 11,37 TL, İzmir'de ise 11,03 lira oldu.



