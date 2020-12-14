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Benzin ve motorine yapılan zamda eşel mobil devreye alındı

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.12.2020 17:57 | Son Güncelleme

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 21 kuruş zam geldi. Söz konusu artış pompa fiyatlarına 17 kuruş olarak yansıyacak.

Benzin ve motorine yapılan zamda eşel mobil devreye alındı

AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) aldığı bilgiye göre, motorin ve benzin fiyatlarında yaşanan artışın ardından, zammın vergi ayarlamasıyla karşılandığı Eşel Mobil Sistemi bu yıl benzin için ilk kez devreye alındı.

Motorine de 15 kuruş zam geldi ama artışın tamamı Eşel Mobil Sistemi gereği vergi ayarlaması ile ÖTV'den karşılandığından pompa satış fiyatlarına yansıtılmayacak.

Buna göre, benzinin fiyatında yaşanan 21 kuruşluk artışın 17 kuruşu pompaya yansıtılırken, kalan 4 kuruşluk artış vergiden karşılanacak.

Ankara'da ortalama 7,10 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7,27 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 7,09 liradan 7,26 liraya, İzmir'de 7,15 liradan 7,32 liraya yükselecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

KAYNAK:AA

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
neydi ya istanbul da suya yüzde 40 mıydı hadi hayırlı olsun
yarın da mazota gelir 20 kuruş hayırlı işler ekonomi uçuyor masallah
50 kurus indirim yapiyor dev indirim diye lanse edilip bi güzel yedirildikten sonra 10 10 15 15 kurus olarak geri 1 liraya kadar zam gelmis oluyor .. ver mehteri
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