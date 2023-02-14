BENZİN ve motorine zam! Dikkat İNDİRİM beklerken ibre tersine döndü: İşte ZAM sonrası 14 Şubat 2023 benzin ve MOTORİN fiyatları!

Benzin ve motorin ile ilgili son dakika gelişmeleri zam açıklamaları sonrası 14 Şubat 2023 Salı günü internette araştırılmaya başlandı. Bugün, dolardaki dalgalanmaların yanı sıra brent petrol fiyatları gibi birçok faktörün etkilediği akaryakıt fiyatlarında flaş bir gelişme yaşandı. Benzin ve motorine zam geldi. İşte 14 Şubat 2023 Salı günü akaryakıta gelen indirim sonrası İstanbul, Ankara ve İzmir'de motorin ve benzin fiyatları...

BENZİN VE MOTORİNE ÇİFTE ZAM

Benzin fiyatına bugünden geçerli olmak üzere 1,11 TL, motorin grubuna ise 1,21 TL zam geldi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (14 ŞUBAT 2023 SALI )

Güncel akaryakıt fiyatları merak konusu oldu. Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma devam ederken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin: 20,89 TL

Motorin: 21,25 TL

ANKARA'DA BENZİN NE KADAR, MOTORİN KAÇ TL?

Benzin: 21,14 TL

Motorin: 21,49 TL

İZMİR'DE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 21,06 TL

Motorin: 21,56 TL





