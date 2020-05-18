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Benzin ve motorine zam geldi

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.05.2020 16:37 | Son Güncelleme

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 13, motorinin litre fiyatına 8 kuruş zam geldi.

Benzin ve motorine zam geldi

AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) aldığı bilgiye göre, Başkent Ankara'da ortalama 5,63 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,76 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,49 liradan 5,62 liraya, İzmir'de 5,67 liradan 5,80 liraya yükselecek.

Buna göre Ankara'da ortalama 5,35 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,43 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,27 liradan 5,35 liraya, İzmir'de 5,39 liradan 5,47 liraya yükselecek.

AKARYAKT FİYATLARIIN HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

KAYNAK:AA


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
30 kuruş düştü dolar 1 haftada ama ne hikmetse hergün zam çok mutluyuz ülkece.
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