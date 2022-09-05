BENZİN VE MOTORİNE ZAM GELİYOR! Benzin litre fiyatı ne kadar? Motorin fiyatı kaç TL ? Zam öncesi 5 Eylül 2022 Pazartesi güncel motorin ve benzin fiyatları!

Benzin fiyatları 5 Eylül Pazartesi günü, yani haftanın ilk iş gününde de en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları petroldeki düşüşe ya da artışa bağlı sürekli değişim gösteriyor. Salı günü akaryakıt fiyatlarına zam gelecek. Peki, Benzin litre fiyatı ne kadar? Motorin fiyatı kaç TL ? İşte zam öncesi 5 Eylül 2022 Pazartesi güncel motorin ve benzin fiyatları...

BENZİN VE MOTORİN NE KADAR OLDU?

İSTANBUL'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin: 18,62 TL

Motorin: 24,51 TL

LPG: 11,02 TL

ANKARA'DA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 18,75 TL

Motorin: 24,62 TL

LPG: 11,34 TL

İZMİR'DE AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM:

Benzin: 18,74 TL

Motorin: 24,65 TL

LPG: 11,14TL



