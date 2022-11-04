BENZİN VE OTOGAZA ZAM! 4 Kasım zam sonrası akaryakıt fiyatları ne kadar, motorin kaç TL? 4 Kasım 2022 İstanbul, Ankara, İzmir otogaz, motorin ve benzin fiyatları

Benzin fiyatları son dakika gelişmesi nedeniyle otogaz ve motorin fiyatları ile birlikte arama motorlarında sorgulanıyor. Akaryakıt fiyatlarına ilişkin gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Son zammın ardından güncel fiyatlar bilhassa İstanbul, Ankara, İzmir'de yaşayan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, 4 Kasım zam sonrası benzin ne kadar, motorin kaç TL? İşte 4 Kasım 2022 Cuma günü güncel otogaz, motorin ve benzin fiyatları...
Benzin fiyatına 1 lira 31 kuruş zam geldi. Benzinle beraber otogaz (LPG) fiyatları da değişti.
Otogaz fiyatına 4 Kasım 2022 Cuma gününden geçerli olmak üzere 49 kuruş zam yapıldı.
Benzinin litresi İstanbul'da 22 lira 68 kuruşa yükseldi.
Otogazın litresi ise İstanbul'da 10 lira 80 kuruşa çıktı.
Benzin, Ankara'da 22 lira 85 kuruşa çıktı.
LPG fiyatı ise Ankara'da 10 lira 79 kuruşa yükseldi.
İzmir'de ise benzin 22 lira 84 kuruşa çıktı.
İzmir'de LPG 10 lira 54 kuruşa yükseldi.