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BENZİN VE OTOGAZA ZAM! 4 Kasım zam sonrası akaryakıt fiyatları ne kadar, motorin kaç TL? 4 Kasım 2022 İstanbul, Ankara, İzmir otogaz, motorin ve benzin fiyatları

04.11.2022 08:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin fiyatları son dakika zam haberleri sonrası otogaz ve motorin fiyatları ile birlikte araç sahibi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Brent petrolün yanı sıra dolar kuru akar yakıt fiyatlarında etkili olmaya devam ediyor. Akaryakıt fiyatları gelen zam sonrası 4 Kasım cuma günü güncellendi. Peki, 4 Kasım zam sonrası benzin ne kadar, motorin kaç TL? İşte 4 Kasım 2022 İstanbul, Ankara, İzmir otogaz, motorin ve benzin fiyatları...

BENZİN VE OTOGAZA ZAM! 4 Kasım zam sonrası akaryakıt fiyatları ne kadar, motorin kaç TL? 4 Kasım 2022 İstanbul, Ankara, İzmir otogaz, motorin ve benzin fiyatları

Benzin fiyatları son dakika gelişmesi nedeniyle otogaz ve motorin fiyatları ile birlikte arama motorlarında sorgulanıyor. Akaryakıt fiyatlarına ilişkin gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Son zammın ardından güncel fiyatlar bilhassa İstanbul, Ankara, İzmir'de yaşayan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, 4 Kasım zam sonrası benzin ne kadar, motorin kaç TL? İşte 4 Kasım 2022 Cuma günü güncel otogaz, motorin ve benzin fiyatları...

1

BENZİN FİYATINA ZAM

Benzin fiyatına 1 lira 31 kuruş zam geldi. Benzinle beraber otogaz (LPG) fiyatları da değişti.

2

OTOGAZA ZAM

Otogaz fiyatına 4 Kasım 2022 Cuma gününden geçerli olmak üzere 49 kuruş zam yapıldı.

3

İSTANBUL'DA BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Benzinin litresi İstanbul'da 22 lira 68 kuruşa yükseldi.

4

Otogazın litresi ise İstanbul'da 10 lira 80 kuruşa çıktı.

5

ANKARA'DA GÜNCEL BENZİN VE LPG FİYATLARI

Benzin, Ankara'da 22 lira 85 kuruşa çıktı.

6

LPG fiyatı ise Ankara'da 10 lira 79 kuruşa yükseldi.

7

İZMİR'DE BENZİN VE LPG FİYATLARI KAÇ TL?

İzmir'de ise benzin 22 lira 84 kuruşa çıktı.

8

İzmir'de LPG 10 lira 54 kuruşa yükseldi.

9

10

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LPG Otogaz son dakika Benzin fiyatları benzin zammı

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