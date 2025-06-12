Benzin zammı ile fiyat birçok ilde 50 TL'yi geçecek! Petrol fiyatları hareketlendi

ABD ile Çin arasında ticaret anlaşması sonrası Orta Doğu'da yaşanan gerilimler de dikkatle takip ediliyor. Petrol fiyatları da bu gelişmelerden etkileniyor. Peki, akaryakıt fiyatlarında zam olacak mı? Benzine zam var mı? İşte araç sürücülerini de ilgilendiren son gelişmeler ve beklentiler...

"BENCE HATA YAPARLAR AMA GÖRECEĞİZ"

Petrol fiyatlarını etkileyen son gelişme olarak; ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran ile nükleer anlaşmaya varılacağı konusunda birkaç ay öncesine göre "daha az emin olduğunu" belirtmesi işaret ediliyor.

Trump, Tahran'ın nükleer anlaşmaya varılmasını "erteliyor gibi göründüğünü" savundu. Trump, İran tarafının anlaşmaya varma konusunda aynı hevesi göstermediğini belirterek, "Onlara bir şey oldu. Bilmiyorum." ifadesini kullandı. İran'ın uranyum zenginleştirmekten vazgeçmeyi kabul etmesi konusunda şüpheleri olduğunu dile getiren Trump, "Birkaç ay öncesine göre daha az eminim." dedi. Anlaşmaya varılmasa dahi "İran'ın nükleer silah edinmesine izin verilmeyeceğini" ifade eden Trump, "Ama bunu savaşmadan, insanlar ölmeden yapmak daha güzel olurdu." ifadesini kullandı. Trump, İran tarafının anlaşmaya varma konusunda aynı hevesi göstermediğini kaydederek, "Bence hata yaparlar ama göreceğiz. Sanırım bunu bize zaman gösterecek." görüşünü paylaştı. (AA)

İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade, ABD’nin nükleer anlaşma sağlanamadığı takdirde İran’a yönelik muhtemel bir saldırı düzenleyebileceğine dair açıklamalarına tepki göstererek, "Çatışma olması halinde ABD bölgeyi terk etmek zorunda kalır çünkü bölgedeki tüm üsleri menzilimizde. ABD üslerinin bulunduğu ülkeleri dikkate almadan hepsini doğrudan hedef alırız" ifadelerini kullandı. (İHA)

ABD, PERSONELİNİ GERİ ÇEKİYOR

ABD Dışişleri Bakanlığı ile Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda, Orta Doğu'daki zorunlu olmayan Amerikalı personelin görev yaptıkları ülkelerden ayrılmalarına izin verildiği belirtilmişti. (AA)

Bu gelişmeler yaşanırken bir yandan da petrol fiyatlarındaki hareket takip ediliyor. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; brent petrolün varil fiyatı dünkü işlemlerde yüzde 6,28 prim yaptı ve 4 Nisan'ın ardından ilk kez 70 doları geçti. Fiyatlar gün içerisinde en yüksek 70,73 doları görürken 12 Haziran işlemlerinde ise brent fiyatı sınırlı değer kaybı ile beraber 69,50 dolara yakın bir seyir devam ettiriyor.

AKARYAKITTA ZAM BEKLENTİSİ

Diğer yandan petrol fiyatlarında yaşanan son yükselişin, iç piyasada da akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyacağı belirtiliyor. 13 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 1,75 TL zam bekleniyor. Bu tutarda zam gelmesi durumunda İç, Doğu ve Güneydoğu illerinin çoğunda benzinin litre fiyatının 50 TL’yi geçmesi de öngörüler arasında.