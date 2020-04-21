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Benzinde 8 kuruş indirim yolda

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.04.2020 10:25 | Son Güncelleme

Bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzinde 8 kuruş indirime gidilecek.

Benzinde 8 kuruş indirim yolda

Bu gece benzine 8 kuruş indirim yapılması bekleniyor. Uluslar arası piyasalarda petrol tarihi bir dönemden geçiyor. “OPEC+” ülkelerin petrol üretimini günlük yaklaşık 10 milyon varil kısma kararı sonrasında fiyatı bir miktar yükselen Brent petrol, daha sonra gevşedi. Brent petrol halen 25 dolardan işlem görüyor.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
akaryakıt, benzin, petrol, indirim,

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