Benzinden sonra sıra motorin indiriminde! Petroldeki düşüş araç sahiplerine yaradı: Akaryakıt fiyatları bu gece değişiyor

Geçtiğimiz hafta yüzde 10’luk düşüş yaşayan petrol fiyatları dün yüzde 1'den fazla yükselerek altı günlük kayıp serisini sonlandırmıştı. Fiyatlar 72 doların altında sabit kalırken ve ham petrol 69 dolara yaklaştı. Petrol fiyatlarında yaşanan bu hareketlilik yurt içinde akaryakıta indirim olarak geri dönüyor. İşte 10 Eylül 2024 Salı güncel benzin, (mazot) motorin fiyatları…

BENZİNE İNDİRİM GELİYOR

Geçtiğimiz günlerde benzine 1,83 TL indirim yapılmıştı. Bugün de son dakika akaryakıta indirim haberi geldi. Petrol fiyatlarındaki düşüş önce benzin litre fiyatını şimdi de motorin fiyatlarını değiştirecek.

Bu gece yarısından itibaren mazot fiyatı için yaklaşık 1 - 1,50 liralık indirim yapılması öngörülüyor.

İNDİRİM SONRASI MOTORİN FİYATI KAÇ TL OLACAK?

Böylece gelecek 1 liralık indirimin ardından fiyatlar ortalama 41-43 TL seviyesine gerileyecek.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (10 Eylül SALI)

İstanbul Anadolu Yakası

• Benzin fiyatı: 41,36 TL

• Motorin litre fiyatı: 43,16 TL

İstanbul Avrupa Yakası

• Benzin fiyatı: 41,48 TL

• Motorin litre fiyatı: 43,23 TL

Ankara

• Benzin litre fiyatı: 41,79 TL

• Motorin litre fiyatı: 43,64 TL

İzmir

• Benzin litre fiyatı: 42,24 TL

• Motorin litre fiyatı: 44,14 TL