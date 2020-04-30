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Benzine 16 kuruş zam

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.04.2020 16:45 | Son Güncelleme

Bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 16 kuruş zam yapıldı.

Benzine 16 kuruş zam

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre, bu geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 16 kuruş zam yapıldı. Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 5,03 liradan 5,19 liraya, Ankara’da 5,17 liradan 5,33 liraya, İzmir’de ise 5,20 liradan 5,36 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

KAYNAK:İHA


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Anahtar Kelimeler:
benzin, akaryakıt, zam,

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
bi indirim bi zam biraz adam olun bir zam yaparsın altı ay gider
dünyada petrol düşüyor bizde sokakta araba gezmiyor yakıt fiyati artıyor müthiş bir ekonomimiz var
büyük zam diyor,ben de 2 tl zam var zannettim,birşey olmaz
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