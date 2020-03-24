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Benzine 22 kuruş indirim geldi

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.03.2020 16:30 | Son Güncelleme

Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 22 kuruş indirime gidilecek.

Benzine 22 kuruş indirim geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara ve İzmir'de ortalama 5,32 liradan satılan benzinin litre fiyatı, 5,10 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da ise 5,23 liradan 5,01 liraya inecek.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
akaryakıt, benzin, indirim,

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
zengininlerin yakıtından banane, mazot ve lpg indirimi yoksa hikaye.
motorine de 50 kuruş bekliyoruz.
MAZOT NEDEN DÜŞMÜYOR. BENZİNİN DÜŞMESİ KAÇ OLDU. MAAZOT BENZİNDEN 50-60 KURUŞ DAHA UCUZDU. MAZOT DÜŞMELİ
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