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BENZİNE BİR ZAM DAHA! Benzine zam mı geliyor? 18 Mayıs 2022 benzin kaç TL, mazot ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları 2022

18.05.2022 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzine zam haberleri ve LPG, motorin gibi akaryakıt fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri, 18 Mayıs Çarşamba günü de araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak LPG'ye 37 kuruş, benzine ise 1.68 TL zam gelmişti. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda yeni bir zam geleceği öne sürüldü. Peki Benzine zam mı geliyor? 18 Mayıs 2022 benzin kaç TL, mazot ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları...

BENZİNE BİR ZAM DAHA! Benzine zam mı geliyor? 18 Mayıs 2022 benzin kaç TL, mazot ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları 2022

Benzine zam mı geliyor? sorusunun yanıtını ve LPG, motorin gibi akaryakıt fiyatlarına ilişkin son dakika gelişmelerini öğrenmek isteyen vatandaşlar 18 Mayıs 2022 Çarşamba günü internette araştırma yapıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları konusunda bilgi edinmek isteyen kişiler internette; Benzine zam mı geliyor? 18 Mayıs 2022 benzin kaç TL, mazot ne kadar? soru ve konu başlıklarını sorguluyor. LPG, motorin gibi akaryakıt fiyatlarına ilişkin açıklama yapıldı. İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları haberimizde...

Benzine zam mı geldi?

BENZİNE ZAM MI GELİYOR?

Benzine 1,03 TL zam gelmesi bekleniyor.

BENZİNE ZAM MI GELDİ?

Benzine geçtiğimiz günlerde 1.68 TL, LPG'ye 37 kuruş zam gelmişti.

18 MAYIS LPG, MOTORİN VE BENZİN FİYATLARI NE KADAR?

Enerji analisti Louise Dickson yaptığı açıklamada ''Bir AB ambargosu, tam olarak yürürlüğe girdiği takdirde, Rus petrolü yaklaşık 3 milyon varilini düşebilir.

Benzine zam mı geldi?

Bu da tamamen kesintiye uğrayacak ve nihayetinde küresel ticaret akışlarını değiştirecek ve piyasayı tetikleyecektir. Panik ve aşırı fiyat dalgalanma mümkün" ifadelerini kullanmıştı.

Benzine zam mı geldi?

İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Benzine zam mı geldi?

İSTANBUL'DA BENZİNİN LİTRESİ NE KADAR?

İstanbul Avrupa yakasında bir litre benzin fiyatı: 20,33 TL

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20,33 TL

Benzine zam mı geldi?

ANKARA'DA BENZİNİN LİTRESİ NE KADAR?

Ankara'da benzin litre fiyatı 20,43 TL

Benzine zam mı geldi?

İZMİR'DE BENZİNİN LİTRESİ NE KADAR?

İzmir'de benzin litre fiyatı 20,45 TL

Benzine zam mı geldi?

İSTANBUL'DA MOTORİN KAÇ TL?

İstanbul Avrupa yakasında bir litre mazot fiyatı: 22,00 TL

İstanbul Anadolu yakasında bir litre mazot fiyatı: 22,02 TL

Benzine zam mı geldi?

ANKARA'DA MOTORİN KAÇ TL?

Ankara'da motorin litre fiyatı 22,10 TL

Benzine zam mı geldi?

İZMİR'DE MOTORİN KAÇ TL?

İzmir'de motorin litre fiyatı 22,11 TL

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