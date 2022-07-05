Benzine yapılan 96 kuruşluk zammın yarından itibaren geçerli olması bekleniyordu. Konuyla alakalı yeni bir gelişme yaşandı. Peki benzine gelen zam iptal mi edildi? Benzin zammında son durum nedir? İşte merak edilenler...

BENZİN ZAMMINDA SON DURUM NEDİR?

Benzine yapılan 96 kuruşluk zammın iptal edildiği duyuruldu.

Foreks'in edindiği bilgiye göre, yarından itibaren geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklik sebebiyle benzin grubunda 96 kuruş fiyat artışı olacağı ve söz konusu artışın pompa satış fiyatlarına yansıyacağı açıklanmıştı. Bu zammın iptal edildiği belirtildi.

