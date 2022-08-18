BENZİNE İNDİRİM! Benzin ne kadar, kaç TL? Motorin ve LPG kaç lira? 18 Ağustos 2022 güncel benzin fiyatları!

Benzin fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz iki günde motorine yapılması beklenen 1,26 TL ve 79 kuruşluk zam iptal edilmişti. 18 Ağustos 2022 Perşembe günü ise akaryakıtta bir zam bir de indirim geldi. Peki Benzin ne kadar, kaç TL? Motorin ve LPG kaç lira? 18 Ağustos 2022 güncel benzin fiyatları ve detaylar haberimizde...

BENZİNE İNDİRİM Mİ GELDİ?

18 Ağustos Perşembe gününden geçerli olmak üzere motorine 77 kuruş zam gelirken benzinde ise 83 kuruş indirim yapıldı.

İSTANBUL'DA BENZİN NE KADAR?

İstanbul'da benzinin litresi 20,33 TL

ANKARA'DA BENZİN NE KADAR, KAÇ TL?

Ankara'da benzinin litresi 20,45 TL

İZMİR'DE BENZİNİN LİTRESİ NE KADAR?

Benzinin litresi İzmir'de 20,44 TL

İSTANBUL'DA MOTORİN NE KADAR?

İstanbul'da motorinin litre fiyatı ortalama olarak 24 lira oldu.

ANKARA'DA MOTORİN NE KADAR?

Ankara'da motorinin fiyatı son zamla birlikte 24,11 liraya yükseldi.

İZMİR'DE MOTORİN NE KADAR?

İzmir'de motorinin fiyatı 24,12 TL oldu.

GÜNCEL LPG FİYATLARI

30 kuruşluk son zam sonrası İstanbul'da otogaz fiyatı 11,35 TL, Ankara'da litre fiyatı 11,37 TL, İzmir'de ise 11,04 TL.

