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BENZİNE ZAM GELDİ Mİ? 26 Mayıs 2022 benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin, akaryakıt, mazot ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir güncel fiyatlar!

26.05.2022 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzine zam haberleri ve benzin fiyatı; motorin, akaryakıt, mazot gibi akaryakıt fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri zam haberleri nedeniyle araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlar arama motorlarında güncel akaryakıt fiyatlarına ilişkin araştırma yapıyor. Peki 26 Mayıs 2022 benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin, akaryakıt, mazot ne kadar oldu? İşte İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları...

BENZİNE ZAM GELDİ Mİ? 26 Mayıs 2022 benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin, akaryakıt, mazot ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir güncel fiyatlar!

Benzine zam haberleri ve benzin fiyatları 26 Mayıs Perşembe günü araç sahipleri tarafından merak konusu oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere motorin, LPG ve güncel akaryakıt fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 26 Mayıs 2022 Perşembe Benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin, akaryakıt, mazot ne kadar oldu? sorularının yanıtı ve İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatlarına ilişkin ayrıntılar haberimizde...

Benzine zam mı geldi?

BENZİN FİYATI 26 MAYIS 2022 PERŞEMBE

Benzine zam gelmedi. Son zamda İstanbul Avrupa yakasında bir litre benzin fiyatı 22,85 TL, stanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı 22,85 TL oldu.

Benzine zam mı geldi?

İSTANBUL'DA BENZİN NE KADAR?

İstanbul Avrupa yakasında bir litre benzin fiyatı: 22,85 TL

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 22,85 TL

İSTANBUL'DA MOTORİN NE KADAR?

Henüz beklenen zam pompa fiyatlarına yansımadı. Zam öncesi motorin fiyatları İstanbul'da 22.10 TL, Ankara'da ve İzmir'de 22.21 TL.

Beklenen zam pompaya yansıdığında ise fiyatlar 23 TL'nin üzerinde olacak.

ANKARA'DA BENZİN NE KADAR?

Ankara'da benzin litre fiyatı 22,94 TL

ANKARA'DA MOTORİN NE KADAR?

Ankara'da motorin litre fiyatı 22,13 TL

Benzine zam mı geldi?

İZMİR'DE BENZİN NE KADAR?

İzmir'de benzin litre fiyatı 22,95 TL

İZMİR'DE MOTORİN NE KADAR?

İzmir'de motorin litre fiyatı 22,18 TL

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