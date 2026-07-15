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Benzine zam geldi: Tabela değişti! 15 Temmuz akaryakıt fiyatları

Benzine zam geldi! Akaryakıt fiyatları, Brent petrol ve kurdaki hareketlilikle beraber değişmeye devam ederken gelen zamla tabelalarda son durum ortaya çıktı.

Benzine zam geldi: Tabela değişti! 15 Temmuz akaryakıt fiyatları
Hande Dağ

Benzine zam son dakika... Akaryakıt fiyatlarında Brent petrol, kurdaki hareket ve küresel gelişmelerle değişirken benzinde beklenen zam gerçekleşti. Peki, LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Motorin fiyatı ve benzin fiyatı 15 Temmuz 2026 Çarşamba ne kadar? İşte benzin zammı ve İstanbul, Ankara, İzmir 15 Temmuz 2026 Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları...

Benzine zam geldi: Tabela değişti! 15 Temmuz akaryakıt fiyatları 1

BENZİNE ZAM GELDİ

15 Temmuz 2026 Çarşamba günü itibarıyla benzinin litre fiyatına 1 lira 55 kuruşluk zam yapıldı.

Benzine zam geldi: Tabela değişti! 15 Temmuz akaryakıt fiyatları 2

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (15 TEMMUZ 2026 ÇARŞAMBA)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

Benzine zam geldi: Tabela değişti! 15 Temmuz akaryakıt fiyatları 3

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 64.51 TL
Motorin: 69.96 TL
LPG: 31.19 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 64.35 TL
Motorin: 69.80 TL
LPG: 30.59 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 65.46 TL
Motorin: 71.07 TL
LPG: 31.29 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 65.75 TL
Motorin: 71.34 TL
LPG: 31.19 TL

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
69.94
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
64.51
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
35.72
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
52
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
39.89
Gazyağı
70.26
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