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Akaryakıt fiyatlarında son durum! İndirim gelebilir: Gözler saat 16.00'ya çevrildi

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Otogazın (LPG) litre fiyatına gece yarısından itibaren 2,45 TL zam geldi. Bu kez motorin için tarihi bir indirim bekleniyor.

Akaryakıt fiyatlarında son durum! İndirim gelebilir: Gözler saat 16.00'ya çevrildi
Cansu Çamcı

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Küresel piyasalardaki dalgalanma, döviz kurundaki oynaklık ve art arda gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıyı sürdürüyor.

Otogaza (LPG) gece yarısından itibaren 2,45 TL zam gelirken, bu kez motorin kullanıcılarını sevindirecek bir gelişme gündeme geldi.

Gazeteci Olcay Aydilek'in aktardığı bilgiye göre, motorinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren 6,37 TL indirim bekleniyor.

İNDİRİM İÇİN GÖZLER SAAT 16.00'A ÇEVRİLDİ

Beklenen indirimin pompaya aynı tutarda yansıyıp yansımayacağı ise henüz kesinleşmedi. Nihai rakam, saat 16.00'da rafinerilerin yeni fiyatlarını akaryakıt dağıtım şirketlerine bildirmesiyle netlik kazanacak.

İndirimin beklendiği gibi uygulanması halinde motorin fiyatlarında son dönemin en dikkat çekici düşüşlerinden biri yaşanmış olacak.

Akaryakıt fiyatlarında son durum! İndirim gelebilir: Gözler saat 16.00 ya çevrildi 1

4 AĞUSTOS 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 67,24 TL
Motorin: 81,02 TL
LPG: 33,79 TL

İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 67,08 TL
Motorin: 80,87 TL
LPG: 33,19 TL

Ankara
Benzin: 68,20 TL
Motorin: 82,14 TL
LPG: 33,89 TL

Akaryakıt fiyatlarında son durum! İndirim gelebilir: Gözler saat 16.00 ya çevrildi 2

İzmir
Benzin: 68,50 TL
Motorin: 82,42 TL
LPG: 33,79 TL

İNDİRİM GERÇEKLEŞİRSE MOTORİN FİYATLARI NASIL DEĞİŞECEK?

Beklenen 6,37 TL'lik indirimin pompaya tam olarak yansıması halinde İstanbul Avrupa Yakası'nda motorinin litre fiyatı yaklaşık 81,02 TL'den 74,65 TL'ye gerileyebilir.

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
80.98
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
67.19
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
39.49
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
60.74
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
44.68
Gazyağı
77.74
Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt indirim
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