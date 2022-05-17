BENZİNE ZAM MI GELDİ? 17 Mayıs 2022 LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları 2022

Benzine zam mı geldi? sorusunun yanıtını ve LPG, motorin gibi akaryakıt fiyatlarına ilişkin son dakika gelişmelerini öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları konusunda bilgi edinmek isteyen kişiler internette; benzine zam mı geldi? 17 Mayıs 2022 LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar? soru ve konu başlıklarını sorguluyor. LPG, motorin gibi akaryakıt fiyatlarına ilişkin açıklama yapıldı. İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları haberimizde...

BENZİNE ZAM MI GELDİ? 17 MAYIS 2022 SALI

Benzine 1.68 TL, LPG'ye 37 kuruş zam geldiği aktarıldı.

17 MAYIS LPG, MOTORİN VE BENZİN FİYATLARI NE KADAR?

Enerji analisti Louise Dickson yaptığı açıklamada ''Bir AB ambargosu, tam olarak yürürlüğe girdiği takdirde, Rus petrolü yaklaşık 3 milyon varilini düşebilir.

Bu da tamamen kesintiye uğrayacak ve nihayetinde küresel ticaret akışlarını değiştirecek ve piyasayı tetikleyecektir. Panik ve aşırı fiyat dalgalanma mümkün" ifadelerini kullanmıştı.

İşte Enerji analisti Louise Dickson'ın açıklaması sonras güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL'DA BENZİNİN LİTRESİ NE KADAR?

İstanbul Avrupa yakasında bir litre benzin fiyatı: 20,33 TL

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20,33 TL

ANKARA'DA BENZİNİN LİTRESİ NE KADAR?

Ankara'da benzin litre fiyatı 20,43 TL

İZMİR'DE BENZİNİN LİTRESİ NE KADAR?

İzmir'de benzin litre fiyatı 20,45 TL

İSTANBUL'DA MOTORİN KAÇ TL?

İstanbul Avrupa yakasında bir litre mazot fiyatı: 22,00 TL

İstanbul Anadolu yakasında bir litre mazot fiyatı: 22,02 TL

ANKARA'DA MOTORİN KAÇ TL?

Ankara'da motorin litre fiyatı 22,10 TL

İZMİR'DE MOTORİN KAÇ TL?

İzmir'de motorin litre fiyatı 22,11 TL

