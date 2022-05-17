BENZİNE ZAM MI GELDİ? 17 Mayıs 2022 LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları 2022

Benzine zam mı geldi? sorusunun yanıtını ve LPG, motorin gibi akaryakıt fiyatlarına ilişkin son dakika gelişmelerini öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları konusunda bilgi edinmek isteyen kişiler internette; benzine zam mı geldi? 17 Mayıs 2022 LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar? soru ve konu başlıklarını sorguluyor. LPG, motorin gibi akaryakıt fiyatlarına ilişkin açıklama yapıldı. İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları haberimizde...
Benzine 1.68 TL, LPG'ye 37 kuruş zam geldiği aktarıldı.
Enerji analisti Louise Dickson yaptığı açıklamada ''Bir AB ambargosu, tam olarak yürürlüğe girdiği takdirde, Rus petrolü yaklaşık 3 milyon varilini düşebilir.
Bu da tamamen kesintiye uğrayacak ve nihayetinde küresel ticaret akışlarını değiştirecek ve piyasayı tetikleyecektir. Panik ve aşırı fiyat dalgalanma mümkün" ifadelerini kullanmıştı.
İşte Enerji analisti Louise Dickson'ın açıklaması sonras güncel akaryakıt fiyatları...
İstanbul Avrupa yakasında bir litre benzin fiyatı: 20,33 TL
İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20,33 TL
Ankara'da benzin litre fiyatı 20,43 TL
İzmir'de benzin litre fiyatı 20,45 TL
İstanbul Avrupa yakasında bir litre mazot fiyatı: 22,00 TL
İstanbul Anadolu yakasında bir litre mazot fiyatı: 22,02 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı 22,10 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı 22,11 TL
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