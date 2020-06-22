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Berat Albayrak: Bu yılı beklentilerin üstünde kapatacağız

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.06.2020 14:46 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Normalleşme sürecinde dünya ekonomilerine oranla ekonomimiz daha hızlı toparlanıyor. Haziran ayında ekonomi güven endeksinde yaşanan artış toparlanmanın seyrinin pozitif yönde olduğunu gösteriyor. İnşaallah bu yılı beklentilerin üstünde bir noktada kapatacağız." açıklamasında bulundu.

Berat Albayrak: Bu yılı beklentilerin üstünde kapatacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bu süreçte vatandaşlarımız, sağlık çalışanlarımız, esnaf ve işçi kardeşlerimizle tek yürek olduk, zoru başardık. Şimdi önümüzde kolay olanı var. Tedbiri bırakmadan hayata devam etmeliyiz. Ancak böyle başarabiliriz"

Öte yandan Bakan Albayrak tüketici güven endeksindeki artışı değerlendirdi

Albayrak, "Normalleşme sürecinde dünya ekonomilerine oranla ekonomimiz daha hızlı toparlanıyor. Haziran ayında ekonomi güven endeksinde yaşanan artış toparlanmanın seyrinin pozitif yönde olduğunu gösteriyor. İnşaallah bu yılı beklentilerin üstünde bir noktada kapatacağız." dedi.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Nasıl gulecegimi bilemedim ????????????????
Az kaldı bizde başaracağız sandığa gömeceğiz sizi inşALLAH...
şirinler köyünün maliye bakanı :)
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