BERAT KANDİLİ NE ZAMAN, bugün mü? 6 Mart ne kandili, Berat Kandili mi? 2023 kandil günleri

Berat Kandili gecesiyle birlikte mübarek Ramazan ayına iyice yaklaşılıyor. Ellerin semaya açılıp duaların yükseleceği bu mübarek gece, İslam alemi için oldukça önemli. Berat gecesi dualar ve ibadetler ile geçirilir. Bu mübarek geceyi ibadet ile geçirmek isteyen isteyenler ise kandil gecesinin ne zaman olduğunu sorguluyor. Ramazan ayının habercisi olan Berat Kandili'nde, Allâh'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden, bu geceye “Berat Gecesi” denilmiştir. Peki Berat Kandili ne zaman, bugün mü? 6 Mart ne kandili, Berat Kandili mi? 2023 kandil günleri

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre bu yıl, Berat Kandili 6 Mart tarihinde idrak edilecek.

Mübarek üç ayların ikinci ayı olan Şaban ayı içerisinde idrak edilecek olan Berat Kandili Pazartesi gününe (bugün) denk geliyor.

BERAT GECESİ İBADETLERİ

Berat Kandili gecesinde hangi ibadetlerin yapılacağı araştırılıyor. Bu mübarek gecede, Kur'an-ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmeli, uygun mekânlarda Kur'an ziyafetleri verilmeli, Hz. Muhammed' (s.a.s) salât ve selâmlar getirilmeli, kendisinin şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli. Berat Kandili'nde şu ibadetleri de gerçekleştirebilirsiniz:

1- Gündüzünde oruç tutmak

2- Kaza namazı ve Nafile namaz kılmak

3- Kur'an-ı kerim okumak

4- Tevbe istiğfar etmek

5- Salavat getirmek

6- Allah'ı çokça zikretmek

2023 KANDİL GÜNLERİ

26 Ocak PERŞEMBE: REGAİB KANDİLİ

17 Şubat CUMA: MİRAC KANDİLİ

6 Mart PAZARTESİ: BERAT KANDİLİ

17 Nisan PAZARTESİ: KADİR GECESİ

26 Eylül SALI: MEVLİD KANDİLİ

