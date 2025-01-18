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Berber fiyatları el yakıyor! 300 liradan 2 bin liraya kadar fiyatlar değişince zam tablosunu açıkladı...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
18.01.2025 09:39
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Yeni yılla beraber berberlere de zam geldi. Ücret tarifelerinde yaşanan değişikliği merak eden vatandaş için . İstanbul Erkek Berberleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Akyüz, 3 farklı sınıf için uygulanan fiyat tarifesini açıkladı. İşte detaylar...

Berber fiyatları el yakıyor! 300 liradan 2 bin liraya kadar fiyatlar değişince zam tablosunu açıkladı...

Birçok sektörde yeni ücret tarifeleri belli oluyor. Neredeyse tüm kalemlerde fiyat değişimi yaşanırken berberlere de zam geldi. 2025'in tarifesini merak eden milyonlarca vatandaş için İstanbul Erkek Berberleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Akyüz yeni ücretleri açıkladı.

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2 AYRI TARİFE VARDI

Milliyet'e açıklamalarda bulunan Akyüz, Aralık ayında yüzde 35-40 bandında bir zam yapıldığını belirtti. 3 farklı tarifenin olduğunu kaydeden Akyüz, şunları aktardı:
"Bizim A-B-C olarak 3 ayrı fiyat tarifemiz var. Bunlardan hangisi müşterinin portföyüne uygunsa onu alıp uygular. Hiçbir iş yeri müşterisini kaçıracak bir tarife almaz. Biz müşterilerimizi bir seferlik görmeyiz"
İstanbul'da 500 liraya da 2 bin liraya da saç-sakal tıraşının olduğunu söyleyen Akyüz, "Yerine, kirasına kullandığı ürüne ve verdiği hizmete göre değişiyor. Nasıl bir balıkçıya gider Eminönü’nde kayıkçıda balık yersiniz. Aynı balığı Boğaz’a gidip servis alıp 5 katına da yiyebilirsiniz" dedi.

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YÜZDE 40 ORANINDA ARTTI

Fiyat artışlarının en fazla yüzde 50'ye çıktığını söyleyen Akyüz, bu sene fiyatların yüzde 40 oranında arttığını belirtti. Sınıflara göre tıraş bedellerini anlatan Akyüz, şu cümleleri kurdu:
"Bizim Komple tıraşımız C sınıfında 300 TL’dir. Hemen bir kategori üstü B sınıfıdır 500 TL’dir. 500 TL fiyatın üzerinde tarife uygulayan iş yerleri piyasa değeri olan bir salondur. Buraları tercih eden müşteriler tarifeleri bile önemsemez, hizmetini alır, ödemesini yapar. 500 TL’den sonraki alınan rakamlar A sınıfı tarifeye girer ve rakamlar 2000 TL’ye kadar komple tıraş fiyatları değişir"

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ASGARİ ÜCRET VURGUSU

Akyüz, "Berbere gidenler Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu’nun fiyatını görmezse ve biri fahiş fiyat alıyorsa bunu istedikleri yere şikayet edebilirler" ifadelerini kullandı.
Kredi kartının kabul edilmediğine dair iddialara da yanıt veren Akyüz, "Hayır, öyle bir şey yok. Bunların hepsi müşteri memnuniyeti ile alakalıdır. Birkaç yer bunu yapabilir. Her meslekte vardır ancak bu geneli bağlamaz. Berber esnafı olan çok yaşlı amcalarımız var. Onlar kredi kartından anlamaz, emeklidir. Ama kişiler düzgün bir yere gittiği zaman da esnaf ‘kredi kartımız yok’ diyemez" sözlerini kullandı.
Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, berberlere yapılan zammın asgari ücretin üstünde olmaması gerektiğini belirterek, "Şu anda berberler odasının yüzde 30 zamlı fiyat listelerini paylaşması halinde tüketiciler buna rıza gösterecektir. Fiyat listesi bulunmayan yerleri Ticaret Bakanlığı ve ilgili birimlere şikayet etme hakkına sahip olduklarını bilmelidirler" dedi.

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Berber Zam
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