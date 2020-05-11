Berberlerde koronavirüs tarifesi! Yüzde 40 zamla açıldı

Koronavirüsle mücadele kapsamında geçici bir süreliğine durdurulan kuaförlerin faaliyetleri bugün itibariyle tekrar başladı. Belirli şartlara uymak kaydıyla açılmasına izin verilen kuaförler tek kullanımlık havlu ve önlükler kullanmaya başladı. Bu ürünlerin tek kullanımlık olması ise oluşan maliyet kesim ve işlem fiyatlarına yansıdı. Kuaför hizmetlerinde yüzde 40’a varan fiyat artışı yaşandı. Kuaförler salgının yayılmasını önlemek amacıyla tek kullanımlık havlu ve önlüklerin yanında sosyal mesafe gibi kurallara uyarak, kullanılan ürünleri her işlem sonrası sterilize ederek kullanıyor. Ayrıca dükkan hijyenine dikkat eden kuaförlerin dükkanları da belediye ekiplerinin yardımıyla ilaçlanıyor.

'HİJYEN KURALLARINA ÖZEN GÖSTERİYORUZ'

Konuyla ilgili açıklama yapan Kadın Kuaförü Haydar Dede, tek kullanımlık malzemelerle ve hijyen kurallarına özen göstererek işlerine devam ettiklerini söyleyerek, “Tek kullanımlık havlumuz bulunuyor. Randevu sistemiyle çalışıyoruz. Aynı şekilde müşterilerimiz geldiğinde onlara maske, eldiven veriyoruz. Müşteriyi dezenfektanla karşılıyoruz. Kadın kuaförlerinde ortalama 10-15 lira arasında fiyat artışı oldu. Makaslarımızı sürekli dezenfekte ediyoruz. Bu şekilde bir sonraki müşteriye hazırlık yapıyoruz” ifadelerini kullandı.