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Bereketli krediye nasıl başvuru yapılır? 10 bin TL bereketli kredi başvuru tarihleri belli oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.03.2021 16:44 | Son Güncelleme

Çiftçi vatandaşlara yönelik Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından verilen faizsiz kredi için son başvuru günü yaklaşmış durumda. Faizsiz kredi fırsatlarından yararlanmak isteyen vatandaşların son başvuru tarihine kadar gerekli başvuruları yapmaları gerekiyor. Peki Bereketli krediye nasıl başvuru yapılır? 10 Bin TL bereketli kredi başvuru tarihleri ne zaman? İşte detaylar...

Bereketli kredi fırsatından yararlanmak isteyen vatandaşların son başvuru tarihine kadar gerekli başvuruları yapmaları gerekiyor. Peki Bereketli krediye nasıl başvuru yapılır?

BEREKETLİ KREDİYE NASIL BAŞVURU YAPILIR?

BEREKETLİ KREDİYE NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri bir duyuruda bulunarak Bereketli kredi kampanyası başvurularının nasıl yapılacağını açıkladı.
Yapılan açıklamaya göre ilgili kredi başvuruları Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri şubelerinden yapılacak. Vatandaşlar yaşadıkları il ya da ilçede bulunan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri temsilciliklerinden kredi başvurularına dair geniş şekilde bilgi alabilecekler.

BEREKETLİ KREDİ SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

BEREKETLİ KREDİ SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
Bereketli Kredi kampanyasından yararlanmak ve 10 Bin TL’ye kadar faizsiz kredi kullanmak isteyen müşteriler bu krediler için başvurularını son tarih olan 31 Mart 2021 tarihine kadar yapmak zorundalar. Belirtilen bu tarihe kadar başvuru işlemlerini yapmayan vatandaşlar Bereketli Kredi kampanyasının avantajlarından yararlanma şanslarını kaybedecekler.

NE KADAR KREDİ ALINABİLİR?

NE KADAR KREDİ ALINABİLİR?
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Bereketli Kredi kampanyası ile ne kadar kredi kullanılabileceği de açıkladı. Açıklamaya göre vatandaşlar 2019 senesinde kullandıkları kredi tutarlarının yüzde 10’u kadar Bereketli Kredi kullanabilirler.
Bu miktar 10 Bin TL’yi geçemez. Daha yüksek tutarlı olan krediler ise bu kampanya içerisinde değerlendirilmez.
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