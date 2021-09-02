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Berker Bülbüloğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Berker Bülbüloğlu ne iş yapıyor?

02.09.2021 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1988'de Ankara’da doğan Berker Bülbüloğlu, ilk, orta ve lise tahsiline ODTÜ Koleji’nde devam etmesinin ardından 2013’te Los Angeles Devry Üniversitesi’nden İşletme bölümünden mezun oldu.

Berker Bülbüloğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Berker Bülbüloğlu ne iş yapıyor?

Bülbüloğlu grubunda otelcilik ve inşaat faaliyetlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliği yapan Berker Bülbüloğlu, Holiday Inn Kavaklıdere otelinden sonra, gruba Crowne Plaza Ankara otelini kazandırdı.

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Berker Bülbüloğlu, Türkiye’de önemli sektörlerden olan turizm sektöründe yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisinin turizm sektörünü olumsuz etkilediğini söyledi.

Avrupa’da birçok ülkenin seyahat kısıtlamalarını kaldırmasıyla beraber Türkiye’de de turizm sektörünün salgın döneminde tekrardan hareketlenmeye başladığını ifade eden Bülbüloğlu, 2015 ve 2016 yıllarının dışında Türkiye'nin turizm gelirinin yıldan yıla artış gösterdiğini kaydetmişti.

Salgının da bu konu ile ilgili problem oluşturduğunu ifade eden Bülbüloğlu, 2003’ten bu yana Türkiye’ye gelen turist sayısına bağlı olarak elde edilen gelirin 13 milyar dolardan 35 milyar dolara yükseldiğini aktararak, turizmde yaşanacak istihdam kaybının diğer sektörleri de olumsuz etkilediğini belirtti.

Bu dönemin en az kayıpla atlatılması için önemli adımlar atıldığına dikkati çeken Bülbüloğlu, salgın nedeniyle özellikle yabancı turistlerin Türkiye’ye gelmesinde istenmeyen durumların yaşandığını ifade etti.

Turizm Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’nın bu süreçte koordineli bir şekilde çalışarak turizmi tekrardan canlandırmaya çalıştıklarını anımsatan Bülbüloğlu, bu çalışmalar neticesiyle olumlu sürecin hız kazandığını açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
ODTÜ Ankara
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