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Berna Gözbaşı kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İşte hayat hikâyesi...

27.05.2021 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın hayatı, kulübe 1.5 yıl içerisinde 170 milyon TL para verdiğini söylemesinin ardından merak konusu oldu. Peki Berna Gözbaşı kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İşte hayat hikâyesi...

Berna Gözbaşı kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İşte hayat hikâyesi...

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, kulübe verdiği 170 milyon TL'yi açıklamasının ardından araştırılmaya başlandı. Gözbaşı, kulübü kurtarabilmek için hiçbir fedakarlıktan kaçmadığını ve elinden geleni yaptığını ifade etti. Peki Berna Gözbaşı kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İşte hayat hikâyesi...

BERNA GÖZBAŞI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE ASLEN NERELİ?

1974 Gelibolu doğumlu Berna Gözbaşı 47 yaşındadır. Memur ailenin tek kızı olan Gözbaşı üniversite eğitimini, Dokuz Eylül Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nden 1996 yılında mezun olarak tamamladı.

Kariyer hayatı boyunca oldukça başarılı işlere imza atan Gözbaşı, iş hayatında gösterdiği performans sayesinde birçok ödülü almaya hak kazandı.

BERNA GÖZBAŞI HAYAT HİKAYESİ

Berna Gözbaşı, Kayseri Çinkur'da iş hayatına adımını attı. Londra Metal Borsasında "Uluslararası Finans, Metal Ticareti, Futures& Options" konusunda eğitim almasının ardından 2001'de BRN Uluslararası Danışmanlık ve Dış Ticaret Limited Şirketi'ni kurdu.

Gözbaşı birçok firmaya uluslararası pazarlama ve dış ticaret danışmanlığı yaptı. 2001-2006 arasında Ortadoğu, Doğu ve Batı Afrika pazarlarında çalışan Gözbaşı sayesinde birçok KOBİ ihracat yapmaya başladı.

2006 senesinde yatak üretimine başlayan Gözbaşı BRN Yatak ile 60'dan fazla ülkeye ihracat yaptı.

Kayseri Sanayi Odası ilk kadın meclis üyesi ve Hes Kablo Kayserispor Başkanı olan Berna Gözbaşı, 2 kız çocuğu annesidir.

Berna Gözbaşı kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İşte hayat hikâyesi...

BERNA GÖZBAŞI'NIN ALDIĞI ÖDÜLLER

Berna Gözbaşı, "Alanında En Başarılı İş Kadınları "Yılın En Başarılı Kadın İşvereni" Ödülü'nü Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

2012 "AKİB – 2012 Yılı Kayseri İhracatının Yıldızları" Ödülü

2012 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Harvard Üniversitesi -AllWorld Network – Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen 25 Şirketi arasında yer aldı.

2012 Yaratıcı Genç Girişimciler Derneği Ödülleri Türkiye 1'incisi oldu. (CYEA Creative Young Entrepreneurship Awards 2012)

2011 Avrupa İş Ödülleri'nde (European Business Awards) "Yenilikçilik, Inovasyon ve En İyi Uygulamada" 15.000 firma arasından finale kaldı ve Avrupa'nın en başarılı 10 girişimcisi arasına girdi "Ruban D'Honneur 2011"

2009 Dünya Gazetesi, DHL ve Akbank işbirliğiyle hazırlanan Türkiye geneli "İhracatın Yıldızları" yarışmasında "Yeni Pazarlama Ulaşma Başarısı"

2009 Kayseri Sanayi Odası'nın "Krizde İhracat ve İstihdamı Artırma ve Yenilikçi Ürünler" Özel Ödülü'ne layık görüldü.

2007 Garanti Bankası ve Ekonomist Dergisi – "Türkiye'nin Kadın Girişimci" Yarışması'nda Türkiye birincisi seçildi.

2006 Kayseri Ticaret Odası – "Başarılı Genç İhracatçısı"

2002 Dünya Gazetesi – "İllerin En Başarılı İş Kadını Yarışması"

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Anahtar Kelimeler:
Berna Gözbaşı Kayserispor
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