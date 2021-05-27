Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, kulübe verdiği 170 milyon TL'yi açıklamasının ardından araştırılmaya başlandı. Gözbaşı, kulübü kurtarabilmek için hiçbir fedakarlıktan kaçmadığını ve elinden geleni yaptığını ifade etti. Peki Berna Gözbaşı kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İşte hayat hikâyesi...

BERNA GÖZBAŞI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE ASLEN NERELİ?

1974 Gelibolu doğumlu Berna Gözbaşı 47 yaşındadır. Memur ailenin tek kızı olan Gözbaşı üniversite eğitimini, Dokuz Eylül Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nden 1996 yılında mezun olarak tamamladı.

Kariyer hayatı boyunca oldukça başarılı işlere imza atan Gözbaşı, iş hayatında gösterdiği performans sayesinde birçok ödülü almaya hak kazandı.

BERNA GÖZBAŞI HAYAT HİKAYESİ

Berna Gözbaşı, Kayseri Çinkur'da iş hayatına adımını attı. Londra Metal Borsasında "Uluslararası Finans, Metal Ticareti, Futures& Options" konusunda eğitim almasının ardından 2001'de BRN Uluslararası Danışmanlık ve Dış Ticaret Limited Şirketi'ni kurdu.

Gözbaşı birçok firmaya uluslararası pazarlama ve dış ticaret danışmanlığı yaptı. 2001-2006 arasında Ortadoğu, Doğu ve Batı Afrika pazarlarında çalışan Gözbaşı sayesinde birçok KOBİ ihracat yapmaya başladı.