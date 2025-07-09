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BES birikimi nasıl sorgulanır? (2025)

Kısaca BES, açılımı Bireysel Emeklilik Sistemi olan bir emeklilik sistemidir. Bireysel Emeklilik Sistemi, kişilerin emeklilik süreçlerinde rahat edebilmeleri için çalışma hayatları boyunca birikim yapmasına olanak tanıyan sosyal güvenlik sisteminin bir nevi tamamlayıcısı olma özelliğine sahiptir.

BES birikimi nasıl sorgulanır? (2025)
Ferhan Petek

Özel bir emeklilik sistemi olan Bireysel Emeklilik Sistemi, emekli olan kişilerin emekli maaşlarına ek bir gelir sağlayan bir sistemdir. Bireysel Emeklilik Sistemi sayesinde kişiler bireysel tasarruflarını çalışma hayatları boyunca biriktirebilir. Anlaşma yapılan bankanın sağladığı olanaklara göre bireysel emeklilik sistemi şartları da değişiklik gösterebilmektedir. Farklı paketler ile kişilere sunulan bireysel emeklilik sistemleri seçilen planlar dâhilinde şekillenmektedir. Genel olarak bireysel emeklilik özelliklerinden bazıları şunlardır:

  • Bireysel emeklilik sistemine dâhil olunan tarihten itibaren belli bir süre boyunca sistemden çıkılması mümkün değildir aksi takdirde devlet katkı payından muaf olunur. Farklı sürelerdeki durumlara göre devlet katkı payının belli oranları kesintiye uğrar.
  • Seçilen paket dahlinde belirlenen süreler içinde sisteme ödeme yapmak gereklidir.
  • Belirlenen süre ve doldurulması gereken yaş sınırına göre sona eren sistemin bitiminin ardından kişiye ödeme yapılır.

Kişiye özel bireysel emeklilik sistemi emeklilik dönemi için birikim yapmayı sağlayan bir programdır. Bu amaçla hayata geçirilen uygulamaya göre kişiler çalışma hayatları boyunca belli bir miktar parayı BES sistemi kapsamında anlaşmalı olan sigorta firmalarına ya da bankalara öder. Anlaşma yapılan süre dolduğu zaman kişi bankadan ya da sigorta kurumundan ödeme alır.

Kişilerin yatırdıkları katkı payları, alanında uzman yetkililer tarafından yönetimi yapılan emeklilik yatırım fonları kapsamında değerlendirilir. Birikimler yatırılan her katkı payının etkisi ile artar ve büyür. Hem emeklilik yatırım fonlarının kurgulanması hem de birikmesi nedeni ile de bu sistem uzun vadeli bir yatırım önerisi olarak kabul edilir.

Seçilen pakete ve yapılan anlaşmaya göre e-Devlet üzerinden ya da anlaşma yapılan sigorta firması ve banka üzerinden gerçekleştirilen birikimin ne durumda olduğu takip edilebilmektedir. Sigortalı olan kişilerin dahil olduğu bireysel emeklilik siteminde her ay düzenli olarak yatırılan para sonucunda birikim gerçekleşmektedir. Birikimin durumu ise e-Devlet sistemi üzerinden görüntülenebilmektedir.

2025 BES sorgulama işlemi nasıl yapılır?

Bireysel emeklilik programına dahil olan ve düzenli olarak seçtiği pakete göre ödeme yapan kişiler birikimlerini istedikleri zaman kontrol ederek takibini yapabilirler. Bunun için e-Devlet sisteminden yararlanabilmek de mümkün olmaktadır. Sistemin ve birikimlerin takibini e-Devlet portalı üzerinden yapabilmek için şu adımları takip etmek yeterli olacaktır:

  • E-Devlet sistemine T.C. kimlik numarası ve kişiye özel şifre ile giriş yapılır.
  • Ana sayfada yer alan arama kısmına Bireysel Emeklilik ve Otomatik Katılım Sistemlerinde Devlet Katkısı Sorgulama yazılır ve ilerlenir. (Sorgulama işlemi direkt olarak emeklilik gözetim merkezi bireysel emeklilik sistemi devlet katkısı kullanım ve limit bilgileri sorgulama yazılarak da işlem yapılabilmektedir.)
  • Açılan sayfada ilgili kısım seçilerek devlet katkısı tutarı ve devlet katkısı limiti gibi ayrıntılı bilgilere ulaşabilmek mümkün olmaktadır. Ayrıca bu sayfada temel sözleşme bilgileri ve ilgili yıl için kalmış olan tutarlar da görüntülenebilmektedir.
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Anahtar Kelimeler:
e-devlet BES emeklilik bireysel emeklilik
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