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  4. BES hesabı olanlar dikkat! Asgari ücret zammı sonrası hesaplar yeniden yapıldı, devlet katkısı 72 bin liraya yükseldi

BES hesabı olanlar dikkat! Asgari ücret zammı sonrası hesaplar yeniden yapıldı, devlet katkısı 72 bin liraya yükseldi

10.01.2024 11:36 | Son Güncelleme:
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Asgari ücrette yapılan düzenlemenin ardından 2024 yılında Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) devlet katkısının üst limiti 72 bin 9 TL oldu.

BES hesabı olanlar dikkat! Asgari ücret zammı sonrası hesaplar yeniden yapıldı, devlet katkısı 72 bin liraya yükseldi

2024 yılında Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) devlet katkısının üst limiti, asgari ücrette yapılan düzenleme ile yükseldi. 2024 yılında en yüksek devlet katkısı 72 bin 9 TL oldu.

Konuya ilişkin Türkiye Sigorta Birliği’nin sosyal medyada yapılan paylaşımda, "
2024 yılında Bireysel Emeklilik Sistemi’nde devlet katkısının üst limiti, asgari ücrette yapılan düzenleme ile yükseldi. Bu sizin için ne anlama geliyor? Maksimum Fayda: 2024 yılında alabileceğiniz en yüksek devlet katkısı, tam 72.009 TL! Bu katkının tamamından yararlanmak için, yıl içinde toplam 240.030 TL katkı payı yatırılması gerekiyor. Her Adımda Kazanç: Bireysel Emeklilik Sistemi’nde, yatırdığınız her katkı payı size kazanç olarak dönüyor. Katkı payınızın %30’u kadar, örneğin yatırdığınız her 500 TL için ek 150 TL devlet katkısı yatırılır." ifadesi kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
BES bes devlet katkısı
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