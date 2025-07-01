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'Kulis bilgileri var' En düşük emekli maaşı için '20 bin TL' rakamı

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Milyonlarca emekli ve memur için kritik güne çok kısa bir süre kaldı. Maaş zamları için haziran ayı enflasyonunun açıklanması bekleniyor. Emekli maaş zamları 6 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla netlik kazanacak. Bu doğrultuda en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı da merak ediliyor. Konuyla ilgili bir yasal düzenleme gerekirken beklentiler de gelmeye başladı. İşte detaylar...

'Kulis bilgileri var' En düşük emekli maaşı için '20 bin TL' rakamı
Hande Dağ

Emeklinin gözü kulağı haziran ayı enflasyonunun açıklanacağı tarihe çevrildi. 6 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla emeklinin alacağı zam oranı da netlik kazanacak. Diğer yandan en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı da araştırılıyor. En düşük emekli maaşı için bir yasal düzenleme gerekirken farklı rakamlar da konuşuluyor. Mali Müşavir İsmet Çetinkaya'dan konuyla ilgili bir değerlendirme geldi.

Kulis bilgileri var En düşük emekli maaşı için 20 bin TL rakamı 1

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Ekol TV yayınında konuşan Çetinkaya şu ifadeleri kullandı:

"14 bin 469 TL en düşük emekli maaşı. Bununla ilgili de bir yasal düzenleme bekliyoruz. Şayet bir yasal düzenleme yapılırsa yine Ocak ayındaki gibi olacağını ümit ediyoruz, yüzde 16.80 artırılırsa 16 bin 900 TL. Tabii ki bununla ilgili de başka beklentiler var, kulis bilgileri var, Cumhurbaşkanımızın bunu 20 bin liraya kadar yükseltilebileceği bir beklentisi var emekliler tarafında. Sabitlenme ihtimali var. Öyle bir beklentiler var"

Kulis bilgileri var En düşük emekli maaşı için 20 bin TL rakamı 2

AK PARTİ'DEN 'EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI' AÇIKLAMASI

Öte yandan en son AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den en düşük emekli maaşı ile ilgili bir açıklama geldi. Güler en düşük emekli maaşlarına düzenleme yapacaklarını ifade etti. Güler, "En düşük emekli aylıklarına yönelik düzenleme bu kanun teklifine eklenecek” dedi. Güler'in açıklamaları şu şekilde:

Kulis bilgileri var En düşük emekli maaşı için 20 bin TL rakamı 3

"Geçen hafta itibarıyla sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla beraber bir görüşme yaptık. Gerekli etki analizleri için bilgileri istedik. Onlar gelecek. Tahmin ediyorum. 3 Temmuz TÜİK verileri açıklanacak. Orada memur zammı çalışanlarımıza yönelik hem de memur emeklileri, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine uygulanacak olan enflasyon farkı ortaya çıkmış olacak.

Kulis bilgileri var En düşük emekli maaşı için 20 bin TL rakamı 4

Bu konuda da bizler oranlar açıklandıktan sonraki aşamada ve bu arada da kaç kişiyi ilgilendiriyor? Biliyorsunuz şu anda uygulanmakta olan en düşük emekli maaşıyla ilgili rakam 14 bin 469 TL. 3 milyon 716 bin civarında emeklimizi ilgilendiriyor. Tekrar etki analizleriyle bu rakamı, oranları değerlendireceğiz. İnşallah bu kanun teklifimizin tahmin ediyorum perşembe günü Plan ve Bütçe Komisyonu’muzda görüşülmeye başlanacağını düşünüyorum. Rakamlar açıklandıktan sonra değerlendirmemizi son kez yapıp, rakamı da netleştirmiş olacağız"

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