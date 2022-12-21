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BES’ten sonra devrim gibi karar! 3 bakanlıktan ortak çalışma: Yaşlılıkta bakım sigortası geliyor

21.12.2022 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) katılımı her geçen gün büyümeye devam ederken hükümet yeni bir hamle için kolları sıvadı. BES’te 18 yaş altı için sınırın kaldırılmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yaşlılıkta bakım için yeni bir hazırlık içinde olduklarını belirtti. Konunun detaylarını paylaşan SEDDK Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, çalışmanın 3 bakanlık tarafından ortaklaşa yapıldığını ve 3 ay gibi bir sürede çerçevenin netleşeceğini söyledi.

BES’ten sonra devrim gibi karar! 3 bakanlıktan ortak çalışma: Yaşlılıkta bakım sigortası geliyor

Bireysel Emeklilik Siteminde (BES) yer alan 18 yaş altı çocuk sayısının 500 bini aştığını bildiren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bu alanda ürün geliştirmeye devam edildiğini ve yaşlılıkta bakım sigortası için çalışma yapıldığını açıkladı. BES’te 18 yaş altı sınırının geçen yılsonunda kaldırıldığını ve sisteme bir yıl gibi kısa bir sürede giren çocuk sayısının 500 bini aştığını aktaran Nebati, “Çocukların işi tamam, şimdi sıra yaşlılarımızda. Bir adım daha atıyoruz ve evde bakım sigortasını sektöre kazandıracağız” dedi.

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Bu konuyu çok önemsediklerini vurgulayan Bakan Nebati, “Hepimiz yaşlanacağız. Çocuklarımızı bize bakmakla yormayalım. Finansal mimarinin içerisinde bu konuyu yerleştireceğiz. Arkadaşlarımız yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Yasal değişiklikleri de yapacağız. Yaşlılıkta daha iyi şartlarda bakım için bu sigortayı hep beraber geliştirmiş olacağız” ifadelerini kullandı.

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3 BAKANLIK ÇALIŞMA YAPIYOR

Konuyla ilgili Ekonomi Gazetesi’ne konuşan SEDDK Başkanı Mehmet Akif Eroğlu ise, “Bakım sigortası ve uzun süreli sağlık sigortası üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. 3 bakanlık bu işin içerisinde. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yanı sıra Sağlık Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte çalışıyoruz. Dünyadaki uygulamalarına bakıyoruz, henüz model net değil. Ama bu yönde bir ihtiyaç olduğunu görüyoruz ve kamu-özel işbirliğiyle bir yapı geliştireceğiz. İrade var, tasarım ve model geliştirme aşamasındayız. Tahminen çalışmalar 3 ay gibi bir süre sonucunda vücut bulur” ifadelerini kullandı.

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“SİGORTACILIĞIN TOPLAM VARLIĞI 610 MİLYAR TL’Yİ AŞTI”

Sigorta-özel emeklilik sektörlerinin her geçen yıl istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ettiğini vurgulayan Eroğlu, “Üretim ve yatırıma dayalı Türkiye Ekonomi Modeli ve Türkiye’nin küresel krizleri fırsata dönüştüren dinamik yapısı sayesinde ekonomimizin yüksek büyüme performansı sektörümüze de yansımış olup, 2022 yılında enflasyonun oldukça üzerinde bir büyüme gerçekleşmiştir. Bu yılın yaklaşık 200 milyar TL prim üretimi ile tamamlanması öngörülmektedir. Toplam varlıklarımız 610 milyar TL’nin üzerine, fon arzımız 500 milyar TL’nin üzerine çıkmış ve toplam ödenen tazminat tutarı 60 milyar TL’ye ulaşmıştır” diye konuştu.


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