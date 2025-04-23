FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Beşik gibi sallandı! İstanbul'da metrobüste deprem anı kamerada... Şok yaşadılar, binenler de geri indi

Beşik gibi sallandı! İstanbul'da metrobüste deprem anı kamerada... Şok yaşadılar, binenler de geri indi

23.04.2025 17:04
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
TUSAŞ saldırısında şehit edilen taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı

TUSAŞ saldırısında şehit edilen taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı

Yalova'da kadın girişimci evinde çalışanları tarafından vahşice öldürüldü

Yalova'da kadın girişimci evinde çalışanları tarafından vahşice öldürüldü

Teknolojinin en şık hali: Pembe iPhone 16 256 GB burada!

Teknolojinin en şık hali: Pembe iPhone 16 256 GB burada!

İçerik devam ediyor
23.04.2025 17:04
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da yaşanan 6,2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'un yanı sıra çok sayıda ilde hissedildi. Deprem anına ilişkin görüntüler gelmeye devam ederken depreme metrobüste yakalananların panik anları kameraya yansıdı. Görüntüde vatandaşların sarsıntıyla birlikte büyük şok yaşadıkları, aracın ise beşik gibi sallandığı görülüyor.

İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem İstanbul başta olmak üzere çok sayıda ilde korku ve panik yaratırken deprem anına dair görüntüler de gelmeye devam ediyor. İstanbul'daki depreme bazı vatandaşlar da metrobüste yakalandı.

s1

METROBÜSE BİNMEK VEYA İNMEK İSTEYENLER BÜYÜK ŞOK YAŞADI

Aracın durduğu sırada metrobüse binmek veya inmek isteyenler sarsıntının etkisiyle büyük bir şok yaşadı. Araç depremin şiddetiyle beşik gibi sallandı. Dengesini kaybeden bir vatandaşın ise düşmek üzere olduğu görüldü. (İHA)

s2Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Canlı Borsa
Konut kredi hacmi 551,7 milyar lirayı aşarak rekor kırdıKonut kredi hacmi 551,7 milyar lirayı aşarak rekor kırdı
Salgında eve kapanan yerli turistler son 3 yılda özgürlüğün tadını seyahatlerle çıkardıSalgında eve kapanan yerli turistler son 3 yılda özgürlüğün tadını seyahatlerle çıkardı
Anahtar Kelimeler:
deprem istanbul depremi İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yüksekten atlayıp yaralanan onlarca depremzede var!

Yüksekten atlayıp yaralanan onlarca depremzede var!

'En büyük üzüntüm...' İmamoğlu'ndan 'deprem' paylaşımı!

'En büyük üzüntüm...' İmamoğlu'ndan 'deprem' paylaşımı!

Osman Bektaş: "Günlerce hatta aylarca devam edebilir"

Osman Bektaş: "Günlerce hatta aylarca devam edebilir"

Depremin ardından toplanma alanları doldu taştı

Depremin ardından toplanma alanları doldu taştı

İstanbul'daki 6,2'lik depremi 20 gün önceden bildi!

İstanbul'daki 6,2'lik depremi 20 gün önceden bildi!

Bakan Yusuf Tekin'den açıklama geldi!

Bakan Yusuf Tekin'den açıklama geldi!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli 50.000 TL'ye varan kredi fırsatı

Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli 50.000 TL'ye varan kredi fırsatı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Her adımda farkı hissettiren Adidas'ın Terrex serisi indirimde

Her adımda farkı hissettiren Adidas'ın Terrex serisi indirimde

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.