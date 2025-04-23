Beşik gibi sallandı! İstanbul'da metrobüste deprem anı kamerada... Şok yaşadılar, binenler de geri indi

İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem İstanbul başta olmak üzere çok sayıda ilde korku ve panik yaratırken deprem anına dair görüntüler de gelmeye devam ediyor. İstanbul'daki depreme bazı vatandaşlar da metrobüste yakalandı.

METROBÜSE BİNMEK VEYA İNMEK İSTEYENLER BÜYÜK ŞOK YAŞADI

Aracın durduğu sırada metrobüse binmek veya inmek isteyenler sarsıntının etkisiyle büyük bir şok yaşadı. Araç depremin şiddetiyle beşik gibi sallandı. Dengesini kaybeden bir vatandaşın ise düşmek üzere olduğu görüldü. (İHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır