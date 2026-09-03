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Beşiktaş’tan milyonluk hisse satışı! Elde edilen gelirin kullanım yeri açıklandı

Beşiktaş’tan dikkat çeken hisse hamlesi geldi. Kulüp, futbol şirketindeki yüklü miktarda payını satarak kasasına yüz milyonlarca liralık kaynak sağladı. Elde edilen paranın kullanım alanı da belli oldu.

Beşiktaş’tan milyonluk hisse satışı! Elde edilen gelirin kullanım yeri açıklandı
Aleyna Türkmen

Beşiktaş, Borsa İstanbul’daki iştiraki Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ait hisselerin satışına ilişkin KAP’a bildirim yaptı. Kulüp, gerçekleştirdiği satışlardan yaklaşık 913 milyon liralık kaynak sağladı.

İstanbul merkezli Beşiktaş, Türkiye’nin ilk tescilli spor kulübü olma özelliğini taşırken, son dönemde transfer çalışmalarıyla da gündeme geliyor. Kulübün yaptığı son bildirim ise futbol şirketindeki hisse hareketliliğine ilişkin oldu.

366 MİLYON ADET HİSSE ELDEN ÇIKARILDI

Beşiktaş tarafından yapılan açıklamaya göre, 17 Ağustos ile 2 Eylül tarihleri arasında yaklaşık 366 milyon adet BJKAS hissesi satıldı. Söz konusu miktar, şirket sermayesinin yüzde 8,39’una denk geliyor.

Satış işlemlerinin tamamlanmasının ardından Beşiktaş’ın şirketteki ortaklık oranı yüzde 68,51’den yüzde 60,12’ye düştü. Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, işlemler sonucunda kulübün elde ettiği gelirin 903 milyon lira ile 923 milyon lira arasında olduğu belirtildi. Kesin rakam açıklanmazken, bu aralığın orta noktası baz alındığında gelirin yaklaşık 913 milyon lira olduğu hesaplandı.

Bu tutarın yaklaşık 16 milyon euro karşılığı bulunuyor. Böylece Beşiktaş’ın hisse satışından elde ettiği kaynak, yüksek maliyetli bir sporcu transferinin bedeline yakın bir seviyeye ulaşmış oldu.

Beşiktaş’tan milyonluk hisse satışı! Elde edilen gelirin kullanım yeri açıklandı 1

ELDE EDİLEN KAYNAK FUTBOL ŞİRKETİNE AKTARILACAK

Hisse satışından sağlanan gelirin tamamının Beşiktaş’ın futbol şirketine aktarılması planlanıyor. Kulübün 2025 yılında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Pay Satış Bilgi Formu’nda, satış gelirinin işlem masrafları çıkarıldıktan sonra faizsiz sermaye avansı olarak futbol şirketine verilmesinin öngörüldüğü ifade edildi.

Aktarılacak kaynağın kullanım alanları da açıklandı. Buna göre para; banka kredilerinin kapatılması, futbolcular ile teknik kadronun ücretlerinin karşılanması, bonservis ödemeleri, günlük faaliyet giderleri ve diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesinde kullanılacak.

KULÜBÜN YÖNETİM HAKİMİYETİ SÜRÜYOR

Satış sonrasında Beşiktaş’ın futbol şirketi üzerindeki yönetim hakimiyetinin devam ettiği belirtildi. Şirketin yönetim kurulunun belirlenmesinde söz sahibi olmasını sağlayan imtiyazlı hisselerin de kulübün elinde kaldığı aktarıldı.

Öte yandan söz konusu işlem bir sermaye artırımı yoluyla gerçekleştirilmedi. Bu nedenle mevcut yatırımcıların şirketteki ortaklık oranlarında satıştan kaynaklı bir azalma yaşanmadı.

BJKAS HİSSELERİNDE SON FİYAT

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisseleri, TSİ 14.00 itibarıyla 1,99 TL seviyesinden işlem görüyor.

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Borsa İstanbul beşiktaş hisse satış
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