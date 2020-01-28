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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.01.2020 15:24 | Son Güncelleme

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,041942 0,43 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,044852 0,32 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,020324 0,27 Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,042666 0,25 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,050053 0,25 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012461 0,99 MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,020207 0,39 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019808 0,36 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,019813 0,34 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,019756 0,31 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,024457 1,13 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,035125 1,06 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,021631 0,46 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,022589 0,37 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,015855 0,27 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,033933 1,37 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,029637 1,22 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,031308 0,76 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,030794 0,74 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,031551 0,73 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,068811 0,04 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,065781 0,04 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,064851 0,04 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,025043 0,04 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,061853 0,04(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Anahtar Kelimeler:
fonlar, piyasalar,

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