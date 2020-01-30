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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.01.2020 14:46 | Son Güncelleme

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,073517 0,60 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,096129 0,58 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,072172 0,56 Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,076337 0,56 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,076682 0,56 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017435 0,10 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015018 0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,042596 0,92 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,088154 0,99 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,070718 0,98 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,127674 0,97 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,023034 0,65 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,084397 0,61 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,015855 0,39 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,011687 0,24 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,022252 0,23 Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,018883 0,08 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,021644 0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,059383 0,02 AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,061225 0,02 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,065120 0,02 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,066496 0,01 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,021378 0,01(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Anahtar Kelimeler:
fonlar, piyasalar,

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