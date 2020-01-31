BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,055700 0,61 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,073963 0,61 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,096706 0,60 Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF 0,111211 0,60 Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,076792 0,60 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015072 0,36 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017448 0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,067826 0,40 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,024902 0,39 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,110788 0,36 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,145042 0,35 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,128097 0,35 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,036771 0,45 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,058713 0,24 Allianz Hayat Em. Din. Değ. EYF 0,018436 0,20 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,013509 0,19 Vakıf Em. ve Hay. Pera 3 Değ. Gr. EYF 0,017538 0,19 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,022393 0,63 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,022685 0,12 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,021658 0,06 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,031168 1,07 NN Hay. Em. Altın EYF 0,019800 1,07 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,032950 1,06 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,035154 1,06 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,031954 1,06 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,025959 0,03 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,028723 0,03 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,059399 0,03 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023423 0,03 AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,061240 0,02(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

